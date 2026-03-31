ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा, ₹19,800 करोड़ के विकास कार्यो का करेंगे उद्धाटन और शिलान्यास

प्रगति के क्रम में पीएम मोदी गांधीनगर के कोबा में 'सम्राट संप्रति म्यूजियम' का उद्घाटन और साणंद में सीएएनएस सेमीकंडक्टर ओएसएटी फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन, जिसका मकसद भारत को टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है. शाम को वाव (थराद) जिले के नाणी गांव, में अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करके नॉर्थ गुजरात के डेवलपमेंट को और तेज किया जाएगा.

जिन विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे उनमें अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट सबसे खास है. पीएम मोदी 5,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे. यह एक्सप्रेसवे विकास, गतिशक्ति और नए गुजरात के विजन को और मजबूती प्रदान करेगा.

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं. अपने एक दिन के दौरे में वे गुजरात को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे. प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वघानी बताया के पीएम मोदी गुजरात दौरे दरमियान राज्य में 19,800 करोड़ रुपये से ज्यादा के अलग-अलग विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी अहमदबाद के साणंद में कायनेस (Kaynes) सेमीकॉन की OSAT सुविधा का उद्घाटन करेंगे. भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 सितंबर 2024 को मंजूरी दी थी. 3300 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना के शुरू होने से साणंद में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और मजबूत होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का विकास इस दशक के तकनीकी भविष्य का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा.

इसके अलावा, गुजरात की अपनी यात्रा के दौरान वे राज्य के शहरी क्षेत्रों में जन कल्याण को बढ़ाने और आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करके नागरिकों को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कुल 5,295.54 करोड़ रुपये की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. जिसमें लगभग 3,427.14 करोड़ रुपये के 26 कामों का शिलान्यास और 1,868.40 करोड़ रुपये के 18 कामों का उद्घाटन होगा.

सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किए जाएंगे, जिनकी कुल कीमत 4,640.12 करोड़ रुपये है. गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 304.82 करोड़ रुपये के 7 प्रोजेक्ट्स, गांधीनगर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 272.86 करोड़ रुपये के 3 प्रोजेक्ट्स और गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 77.74 करोड़ रुपये के दो प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे.

ऐतिहासिक शहर वडनगर की विरासत को बचाने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 34.45 करोड़ रुपये की लागत से 'हेरिटेज टाउन अर्बन डेवलपमेंट एंड रोड ब्यूटीफिकेशन' प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे. इस प्रोजेक्ट के तहत हाटकेश्वर मंदिर और म्यूजिक म्यूजियम जैसी प्रमुख जगहों को मॉडर्न रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड लाइटिंग, सैंडस्टोन साइनेज और कलात्मक कामों से सजाया गया है.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री पाटन में एक रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे. पाटन शहर के लोगों की सुविधा के लिए, गेट नंबर 41-A (LC-41A) पर 43.29 करोड़ रुपये की लागत से 898 मीटर लंबा तीन लेग वाला रेलवे ओवरब्रिज तैयार किया गया है, जिससे ट्रैफिक की समस्या हल होगी और लगभग दो लाख लोगों को सुरक्षित और तेज यात्रा की सुविधा मिलेगी.

प्रधानमंत्री मोदी राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी वाव-थराद से इन प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी खेडब्रह्मा से अहमदाबाद के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो हिम्मतनगर होते हुए जाएगी.

इस ट्रेन के शुरू होने से इस इलाके के लोगों के लिए यात्रा तेज और आसान हो जाएगी और लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा. इस प्रोग्राम के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहेंगे. गौरतलब है कि ये रेलवे प्रोजेक्ट्स गुजरात में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने और क्षेत्रीय विकास को तेज़ करने की दिशा में एक अहम कदम हैं.