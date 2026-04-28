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बनारस में पीएम मोदी; प्रधानमंत्री ने बहनों-बेटियों से मांगा आशीर्वाद, बोले- आरक्षण लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा

मंच से 6,332 करोड़ रुपये की 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया.

वाराणसी में पीएम मोदी.
वाराणसी में पीएम मोदी. (Photo Credit; ANI)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 7:29 PM IST

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वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे. यहां बीएलडब्ल्यू ग्राउंड में आयोजित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में शामिल हुए. यहां वे खुली जीप में सवार होकर पहुंचे. कार्यक्रम स्थल पर 25 हजार से अधिक महिलाएं उपस्थित थीं, जिन्होंने पीएम मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया. उन्होंने कहा, हम काशी के ई भूमि पर आप सब माई-बहिन के, काशी के बिटियन के प्रणाम करत हई. काशी के सांसद के तौर पर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देशहित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सभी का आशीर्वाद चाहिए. पीएम ने कहा कि पहले बेटियों से तू का करबू? तोहके का जरूरत हौ? तू चुप रहा, ई काम तोहसे न हो पाई. कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे.

प्रधानमंत्री मोदी ने आज वाराणसी में ‘नारी शक्ति’ को संबोधित किया. मंच पर उनके साथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एवं अन्य भाजपा के नेता-मंत्री मौजूद थे. इस दौरान सीएम योगी ने वाराणसी की जनता और प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का स्वागत किया. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से 6,332 करोड़ रुपये की 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इनमें काशी में बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज, सोआ रिग्पा अस्पताल और कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में बन रहा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल भी शामिल है.

काशी माताओं की-दिव्य शक्तियों की भूमि

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ‘नम: पार्वती पतये, हर हर महादेव’ से की. उन्होंने हमारी काशी माता शृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी, माता संकठा और माता गंगा जैसी दिव्य शक्तियों की भूमि है. माताओं के समागम ने इस अवसर को दिव्य बना दिया है. हम काशी के ई भूमि पर आप सब माई बहिन के, काशी के बिटियन के प्रणाम करत हई. आज का यह अवसर नारी शक्ति के वंदन और विकास का उत्सव है. यहां हजारों करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. काशी और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले काम भी हैं.

‘महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने आया

उन्होंने कहा कि, अब मुंबई-पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र के लोगों को अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ पहुंचने का एक और आधुनिक विकल्प मिल गया है. इसके लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं. भारत को विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है. जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी शक्ति है. आज इस कार्यक्रम में आप सभी बहनों-बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं. काशी के सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देशहित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सभी का आशीर्वाद चाहिए.

हमारा लक्ष्य महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना

पीएम मोदी ने कहा कि, हमारा बड़ा लक्ष्य है लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना. अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे कुछ दलों की वजह से हमारा यह प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया. मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोडूंगा. घर में महिला के सशक्त होने से पूरे परिवार को ताकत मिलती है. इससे समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है. अतीत में बहनों-बेटियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है. काशी की बहनों ने भी कई तरह की मुश्किलें देखी हैं. कितनी चुनौतियों का सामना किया है.

तू चुप रहा, ई काम तोहसे न हो पाई

उन्होंने कहा कि, बेटियों को अकसर अनेक प्रकार के सवालों से गुजरना पड़ता था. तुम ये कर के क्या करोगी? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तू का करबू? तोहके का जरूरत हौ? तू चुप रहा, ई काम तोहसे न हो पाई. कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे. सीधे फरमान सुनाया जाता था. ये तुम्हारे बस का काम नहीं है. ऐसी परिस्थितियां सिर्फ काशी की बहनों के लिए रही हों, ऐसा नहीं है. देश की अधिकतर बहन बेटियों के ऐसे अनुभव रहे हैं. इसको सहज मान लिया जाता था. इसलिए मैं जब 25 साल पहले गुजरात में सीएम बना था तो सबसे पहले मैंने ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया.

नीतियों में निरंतर महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस समय बेटियों के लिए समर्पित दो बड़ी योजनाएं शुरू की गईं. एक थी ‘शाला प्रवेशोत्सव’. स्कूल में बेटियों का एडमिशन, जिससे बेटियां अधिक संख्या में स्कूल पहुंचें. बीच में ही उनका स्कूल न छूटे. दूसरी थी, ‘मुख्यमंत्री कन्या केलवानी निधि’, ताकि बेटियों की फीस में उनकी मदद की जा सके. तब से लेकर आज तक हमारी सरकार की नीतियों में निरंतर महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालय (इज्जत घर) बने हैं. 30 करोड़ अधिक बहनों के बैंक खाते खुले. ढाई करोड़ से अधिक घरों में बिजली का कनेक्शन दिया गया.

अनेक बड़ी योजनाओं के केंद्र में बहनों-बेटियों को रखा गया

उन्होंने कहा कि, साल 2014 के बाद 12 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया. अनेक बड़ी योजनाओं के केंद्र में बहनों-बेटियों को रखा गया. दो साल पहले बनारस में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था. उस समय एक ही महीने में काशी में 27 हजार बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे. हर बेटी के खाते में 300 रुपये ट्रांसफर किए गए थे. बेटियों की शिक्षा में और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है. इस योजना से बेटियों की पढ़ाई को बल मिला है और मुद्रा योजना से बेटियों की कमाई सुनिश्चित हुई है. मातृ वंदना योजना और आयुष्मान भारत योजना से बहनों-बेटियों की दवाई का इंतजाम किया गया है.

बेटियों के विरुद्ध सोच रखने वाला अपना अंजाम जानता है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, पढ़ाई, कमाई और दवाई के साथ ही करोड़ों बहनों के नाम पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है. पीएम आवास योजना के ज्यादातर घर बहनों के नाम पर होते हैं. आज हमार माई-बहिन सही में अपने घर क मलकिन बनत हइन. हमारी सरकार का पूरा जोर बहनों की सुविधा और सुरक्षा पर रहा है. यही दो चीजें हैं जो सशक्तिकरण की नींव मजबूत करती हैं. आपने यूपी में अपनी आंखों के सामने हालात बदलते देखे हैं. कुछ साल पहले तक जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी में बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन बीजेपी सरकार में बेटियों के विरुद्ध गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा.

थल, वायु और नौसेना में बेटियों के लिए अवसर मिले

बीते दशक में बेटियों के लिए थल, वायु और नौसेना में बेटियों के लिए अवसर मिले हैं. पहली बार सैनिक स्कूलों और डिफेंस अकादमी के दरवाजे भी बेटियों के लिए खोले गए हैं. बीजेपी-एनडीए सरकार का मतलब ही यही है, नारी का सशक्तिकरण, नारी का उत्थान, नारी का जीवन आसान. आज हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर भारत की बेटियां शानदार काम कर रही हैं. स्वाभाविक है नीति निर्माण और राष्ट्र के भविष्य से जुड़े फैसलों में भी बहनों-बेटियों की भूमिका और बढ़नी ही चाहिए. देश को आज इसकी बहुत जरूरत है. इसके लिए भी ईमानदारी से काम किया जा रहा है. देश की नई संसद बनाने के पीछे भी बहनों की भागीदारी बढ़ाने का विचार एक कारण था.

सिग्नेचर ब्रिज बनने से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी

पीएम ने कहा कि गंगा जी पर सिग्नेचर ब्रिज बनने से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी. बीते एक दशक में काशी उत्तर और पूर्वी भारत का एक बड़ा आरोग्य हब बनकर उभरा है. 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल काशी के हेल्थकेयर इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा. इसके अलावा 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास किया गया है. इससे बहुत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा काशी में जुड़ेगी. गंगा जी की साफ-सफाई हो, घाटों के विकास से जुड़ा काम हो, शासन-प्रशासन से जुड़े भवनों का निर्माण हो, वृद्धाश्रम हो, महिला छात्रावास हो, ये सब काशी के संवेदनशील विकास का प्रमाण है.

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