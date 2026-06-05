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'नकारात्मकता से बहुत आगे निकल चुका है भारत...' पीएम मोदी ने बताया देश की असली ताकत क्या है!

पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. सूरत में एक कार्यक्रम में उन्होंने क्यों कहा कि देश नकारात्मकता से आगे निकल चुका है.

PM Modi in Surat
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूरत जिले में अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर भाषण देते हुए. (@NarendraModi/YT via PTI Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 10:09 PM IST

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सूरतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सूरत से केंद्र और राज्य सरकारों की 24 अलग-अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उन्होंने दक्षिण गुजरात को 18,778 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का तोहफा दिया. सूरत के दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सूरत के लोगों के हौसले की तारीफ की. कहा, सूरत, जिसने कभी प्लेग जैसी महामारी का सामना किया था, आज पूरे देश में स्वच्छता और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "दुनिया इस समय अभूतपूर्व चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है. कुछ समय पहले मैंने कहा था कि यह दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक साबित हो रहा है. हाल के दिनों में हमने एक के बाद एक वैश्विक आपदाएं देखी हैं. पहले कोविड-19 के कारण बड़ा संकट आया; फिर अलग-अलग जगहों पर युद्ध छिड़ गए, और गंभीर ऊर्जा संकट ने पूरी दुनिया को अस्त-व्यस्त कर दिया है. दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें लगातार घट-बढ़ रही हैं और गैस सप्लाई चेन ठप हो रही है. मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से देश ऐसी हर चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है."

PM Modi in Surat
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 5 जून, 2026 को सूरत में लोगों का अभिवादन करते हुए. केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी दिख रहे हैं. (PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज देश में कुछ ऐसे निराशावादी लोग हैं जो लगातार 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का मज़ाक उड़ाते हैं. वे देश के इस संकल्प को हमेशा कमतर आंकते हैं. ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत को हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रखा. वे भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश कभी भी विकास की उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकता जिसका वह असल में हकदार है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, "हमारी सरकार देश के विकास को सबसे ऊपर रखकर काम कर रही है. यही वजह है कि देश भाजपा और उसके विकास कार्यों पर भरोसा करता है, और जनता बार-बार भाजपा को सेवा का मौका देती है... मैं हाल ही में पांच देशों के दौरे पर था, और वहां भी सिर्फ बंगाल की ही चर्चा हो रही थी. हर कोई बंगाल के बारे में बात कर रहा था. बंगाल, असम और पुडुचेरी में हुए चुनावों में भाजपा और एनडीए को भारी जनसमर्थन मिला है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पिछले 12 वर्षों से कांग्रेस अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अवसर तलाश रही है, लेकिन देश की जनता ने बार-बार उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है. गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को किनारे लगा दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी जनता पार्टी के कुशासन से तंग आ चुकी है. अभी हाल ही में हिमाचल में भी स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले, कांग्रेस हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव हार गई थी, और पंजाब के लोगों ने भी पार्टी को साफ संदेश दे दिया है. अराजकता के बीच अवसर तलाशने की कांग्रेस की राजनीति अब नहीं चलेगी."

PM Modi in Surat
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के सूरत जिले में स्वागत किया गया. (PMO via PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कर्नाटक के लोगों में कांग्रेस सरकार को लेकर भारी नाराजगी है, और यही वजह है कि पार्टी को वहां अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा. भारत नकारात्मकता से बहुत आगे निकल चुका है. यह एक ऐसा देश है जो आशावाद से परिभाषित होता है और असाधारण आकांक्षाओं से प्रेरित है. इसके नागरिक सपनों और संकल्पों से भरे हुए हैं, और लोग उस संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं. जब देश की सामूहिक इच्छाशक्ति इतनी दृढ़ हो, तो वह किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकती है और यही भारत की असली ताकत है."

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