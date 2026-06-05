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'नकारात्मकता से बहुत आगे निकल चुका है भारत...' पीएम मोदी ने बताया देश की असली ताकत क्या है!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूरत जिले में अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर भाषण देते हुए. ( @NarendraModi/YT via PTI Photo )