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जंतर-मंतर पर मुझे, मेरी स्वर्गीय मां को गालियां दी गईं, पर मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं: पीएम मोदी

पीएम मोदी ( PTI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ उनके, बल्कि उनकी स्वर्गीय मां के लिए भी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया गया. मोदी ने कहा कि 'हमारी बेटियों' द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चिंता का विषय है. हालांकि, उन्होंने कहा कि इन 'गुमराह बच्चों' को माफ किए जाने की जरूरत है. 'इंस्टाग्राम' पर देर रात जारी एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह समाज में व्याप्त आक्रोश को समझते हैं, लेकिन यह “गुमराह बच्चों” को अपनाने और उन्हें सही राह दिखाने का समय है. मोदी ने कहा कि उनका मन यह कह रहा था कि नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसे लेकर उन्हें बच्चों से बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "कुछ 'शरारती बच्चों' ने मेरे और मेरी स्वर्गीय माता के खिलाफ गंदी गालियों का इस्तेमाल किया. सभ्य समाज में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है." मोदी ने कहा, "केवल मुझे ही नहीं, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गईं. लेकिन गालियां कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होतीं. आइए, इन गुमराह बच्चों को सही राह दिखाएं." उन्होंने कहा, "मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. लोगों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यह 'कल्चर शॉक' है, सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे लिए चिंता का विषय है कि हमारी बेटियां इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं. हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए, आखिर वे हमारे ही बच्चे हैं. उन्हें सही राह दिखाना हमारा काम है."