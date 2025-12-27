ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी आज मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय शनिवार और रविवार (27-28 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी में चीफ सेक्रेटरी की पांचवीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे. इस कॉन्फ्रेंस का खास फोकस भारत की मानव पूंजी को मजबूत करना है, क्योंकि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है. केंद्र द्वारा आयोजित इस हाई-लेवल कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी, सीनियर अधिकारी, पॉलिसी बनाने वाले और डोमेन एक्सपर्ट देश के विकास की मुख्य प्राथमिकताओं पर गहराई से चर्चा के लिए एक साथ आएंगे.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के मुताबिक, इस साल की कॉन्फ्रेंस की मेन थीम 'विकसित भारत के लिए मानव पूंजी' है. इस कार्यक्रम का मकसद प्रधानमंत्री के को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म के विजन पर आधारित, स्ट्रक्चर्ड और लगातार बातचीत के जरिए केंद्र-राज्य के समन्वय को मजबूत करना है. पीएमओ ने बताया कि यह कॉन्फ्रेंस 'एक ऐसे फोरम की तरह काम करती है जहां क्रेंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, और देश की मानव पूंजी को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने, मजबूत बनाने, भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक यूनिफाइड रोडमैप बनाते हैं.

इसमें आगे कहा गया कि इस बातचीत का मकसद देश को अपनी आबादी को सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर देखने से आगे ले जाना है, और इसके बजाय 'एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने, स्किल्स को आगे बढ़ाने और देश भर में भविष्य में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए पक्की स्ट्रेटेजी बनाकर नागरिकों को तैयार करना है. राजधानी दिल्ली में 26 से 28 दिसंबर तक होने वाली तीन दिन की कॉन्फ्रेंस में एक कॉमन डेवलपमेंट एजेंडा को फाइनल किया जाएगा.

मेन थीम के तहत, पांच जरूरी क्षेत्रों पर खास जोर दिया जाएगा: बचपन की शिक्षा, स्कूलिंग, स्किलिंग, हायर एजुकेशन, और स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस और एक्शनेबल स्ट्रेटेजी पर डिटेल में चर्चा की जाएगी. इसके अलावा, मुख्य रिफॉर्म और ग्रोथ-ओरिएंटेड सब्जेक्ट पर छह स्पेशल सेशन शेड्यूल किए गए हैं, जिनमें राज्यों में डीरेगुलेशन; गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी – मौके, रिस्क और मिटिगेशन; स्मार्ट सप्लाई चेन और मार्केट लिंकेज के लिए एग्रीस्टैक; एक राज्य, एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन; आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी; और LWE (लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म) के बाद के भविष्य के लिए प्लान शामिल हैं.