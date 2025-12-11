ETV Bharat / bharat

एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने आज डिनर पर बुलाया, बिहार जीत के बाद रात्रि भोज में क्या होगी बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज एनडीए सांसदों का डिनर का कार्यक्रम है.

PM Modi Hosts NDA MPs For Dinner
नई दिल्ली में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में NDA नेताओं ने PM नरेंद्र मोदी को माला पहनाई (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 7:23 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी सांसदों के लिए एक विशेष डिनर का आयोजन किया है. यह आयोजन बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की शानदार जीत के बाद गठबंधन के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है.

संसद के मौजूदा सत्र के दौरान यह डिनर गठबंधन के बीच समन्वय मजबूत करने, विधायी प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और आगामी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया है.

पीएम मोदी कि तरफ से दिया जा रहा यह डिनर दरअसल पिछले संसद सत्र के दौरान आयोजित होने वाला था, लेकिन पंजाब में बाढ़ के कारण इसे टाल दिया गया था. बिहार की जीत से एनडीए का कुनबा काफी उत्साहित है और आने वाले समय में असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी भी शुरू हो चुकी है.

ऐसे में सूत्रों के अनुसार, एनडीए के सभी सांसदों को बुलाकर इस डिनर के बहाने एनडीए गठबंधन की एकजुटता को भी दर्शाया जाएगा. डिनर के लिए सांसदों को एकसाथ बसों में ले जाया जाएगा.

डिनर में पीएम आवास में लगभग 54 टेबल लगाए गए है , जहां स्वादिष्ट व्यंजनों और पारंपरिक पकवानों की खासतौर पर तैयारी की गई है. प्रत्येक टेबल पर आठ सांसदों को विभिन्न गठबंधन दलों के साथ बिठाया जाएगा, जिसमें भाजपा के सांसद भी शामिल होंगे.

हर टेबल पर एक केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे, ताकि क्षेत्रीय समन्वय सुनिश्चित हो सके. प्रधानमंत्री मोदी न व्यक्तिगत रूप से हर टेबल पर समय बिताएंगे और सांसदों से सीधा संवाद करेंगे. वरिष्ठ मंत्रियों को विभिन्न राज्यों के सांसदों के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को जिम्मेदारी सौंपी गई.

सांसदों को संसद भवन से एक साथ बस या साझा परिवहन से लाने की व्यवस्था है. यही वजह है कि आज सत्र काफी समय से स्थगित भी कर दिया गया. इस हफ्ते की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में ही सरकार के रोडमैप पर जानकारी दी थी, जिसमें जनकल्याण और शासन सुधारों पर विशेष जोर दिया गया था.

डिनर के दौरान जिन मुद्दों पर आगे पीएम मार्गदर्शन कर सकते हैं वो संसद सत्र के एजेंडे की समीक्षा, जिसमें महत्वपूर्ण बिलों पर एकजुट रुख अपनाना हो सकता है. एनडीए की सामूहिक राजनीतिक रणनीति को मजबूत करना, जिसमें आंतरिक समन्वय और फ्लोर स्ट्रैटेजी शामिल है.

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनावों के लिए प्रारंभिक रणनीतियां भी शामिल हैं. इसके अलावा, चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया पर भी बातचीत हो सकती है, जो कई राज्यों में चल रही है.

वरिष्ठ मंत्री, फ्लोर लीडर और सभी सहयोगी दलों के सांसदों ने इस डिबेट में सक्रिय भागीदारी निभाई है. पार्टी के एक सांसद ने नाम ना लेने की शर्त पर कहा कि बिहार चुनावों में एनडीए की जीत ने गठबंधन को नई ताकत दी है. यह डिनर उसी उत्साह को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का प्रयास है.

यह आयोजन न केवल राजनीतिक चर्चा का माध्यम है बल्कि गठबंधन के सदस्यों के बीच अनौपचारिक बंधन को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुलाया गया है. एनडीए की यह एकजुटता विपक्ष के लिए चुनौती बनेगी.

