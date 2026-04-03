प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी में रोड शो किया, राजग को वोट देने की अपील की
पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने रोड शो किया. इस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया.
By PTI
Published : April 3, 2026 at 7:53 PM IST
पुडुचेरी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां एक भव्य रोड शो करते हुए नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन को वोट देने की अपील की.
प्रधानमंत्री ने एआईएनआरसी के संस्थापक नेता और मुख्यमंत्री एन. रंगासामी और भाजपा नेता व गृह मंत्री ए. नमसिवायम के साथ अजंता सिग्नल पॉइंट से दो किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित कामराजर स्टैच्यू/राजा थिएटर सिग्नल तक रोडशो किया. पूरा कार्यक्रम लगभग एक घंटे तक चला.
LIVE: PM Shri @narendramodi holds road show in Puducherry https://t.co/W6XkHemnrc— BJP (@BJP4India) April 3, 2026
रोड शो के लिए प्रधानमंत्री के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ‘भारत माता की जय’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाकर मोदी का जोरदार स्वागत किया. प्रधानमंत्री ने अपना खुला वाहन धीरे-धीरे आगे बढ़ने पर लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. इस दौरान लोगों ने उनके वाहन पर फूल बरसाए.
शहर के विभिन्न हिस्सों विशेषकर रोड शो के प्रमुख बिंदु एसवी पटेल रोड और समाप्ति स्थल अन्नासलाई–कामराजर सलाई जंक्शन तक भाजपा-एआईएनआरसी के झंडे लहराते रहे. प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी.
सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियों ने पुडुचेरी में प्रधानमंत्री के रोड शो को रंगारंग और उत्साहपूर्ण बना दिया. इससे पहले, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे.
पिछले महीने केंद्र शासित प्रदेश के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया था. सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस (एआईएनआरसी) और भाजपा क्रमशः 16 और 10 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं. राजग के घटक दल अन्नाद्रमुक और लाचिय्या जननायग काची को 2-2 सीट दी गई हैं.
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