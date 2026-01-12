ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी और मर्ज के बीच अहम वार्ता, भारत-जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर फोकस

पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में जर्मन चांसलर मर्ज के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की.

PM Modi talks German Chancellor
पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर बातचीत करते हुए (ANI VIDEO)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 1:06 PM IST

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की. यह फ्रेडरिक मर्ज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी.

जर्मन चांसलर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर देश में हैं, जो भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल और रणनीतिक साझेदरी के 25 साल पूरे होने के जश्न के साथ हो रही है. इसका मकसद भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है. मीटिंग में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी मौजूद थे. यह मीटिंग गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुई.

चर्चा का फोकस भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर था, क्योंकि नेताओं ने व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्किलिंग और मोबिलिटी में चल रहे सहयोग की समीक्षा की और रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया.

अपनी मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर का गर्मजोशी से स्वागत किया. यह पद संभालने के बाद जर्मन नेता की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी. आश्रम पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. मर्ज ने वहां विजिटर्स बुक पर साइन भी किए.

इसके बाद दोनों नेताओं ने मिलकर साबरमती रिवरफ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया, जो चांसलर मर्ज की भारत यात्रा के सांस्कृतिक और राजनयिक महत्व को दिखाता है. उन्हें भगवान हनुमान की तस्वीर वाली पतंग उड़ाते हुए भी देखा गया.

जर्मन फेडरल चांसलर आज सुबह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे, पद संभालने के बाद यह उनकी पहली ऐसी यात्रा है. उम्मीद है कि यह यात्रा रेगुलर हाई-लेवल पॉलिटिकल बातचीत से मिली गति को आगे बढ़ाएगी और दोनों देशों और बड़े वैश्विक समुदाय के फायदे के लिए एक दूरदर्शी साझेदारी विकसित करने के भारत और जर्मनी के साझा विजन को फिर से पक्का करने का मौका देगी.

जर्मन चांसलर 12 जनवरी से 13 जनवरी तक भारत में हैं. 13 जनवरी को मर्ज बॉश, फिर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग जाएंगे और जर्मनी के लिए रवाना हो जाएंगे. पीएम नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्ज ने आखिरी बार कनाडा में जी7 समिट के मौके पर बातचीत की थी, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक पार्टनरशिप को और बढ़ाने पर सहमति जताई थी. उस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर को नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया था. यह दौरा 27 जनवरी को होने वाले भारत-ईयू शिखर सम्मेलन से पहले हो रहा है.

