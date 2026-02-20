ETV Bharat / bharat

AI इम्पैक्ट समिट 2026: पीएम मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव की द्विपक्षीय बातचीत, AI पर क्या बोले गुतारेस

एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि, हम अंजान चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और AI इनोवेशन रोशनी की स्पीड से आगे बढ़ रहा है.

PM Modi holds bilateral talks with UN Secretary General Antonio Guterres
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस और पीएम मोदी (फाइल फोटो) (ANI)
Published : February 20, 2026 at 4:02 PM IST

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. गुतारेस AI इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे. इससे पहले दिन में, गुतारेस ने दुनिया की भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने और इंसानियत के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने की अपील की. ​​

'हम अंजान चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं'
उन्होंने देशों से एक साथ आने और लोगों को तैयार करने, उनकी सुरक्षा करने और उनमें निवेश करने की अपील की. उन्होंने कहा कि, आज अंतरराष्ट्रीय सहयोग मुश्किल है...भरोसा कम हो गया, और तकनीक के बीच मुकाबला बढ़ रहा है. उन्होंने यह बात नई दिल्ली में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 में अंतरराष्ट्रीय AI गवर्नेंस में विज्ञान के रोल पर बोलते हुए कही.

एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि, हम अंजान चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं. AI इनोवेशन (नवाचार) रोशनी की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसे पूरी तरह समझने की हमारी सामूहिक क्षमता से भी आगे बढ़ रहा है. अगर हम चाहते हैं कि AI इंसानियत की सेवा करे, तो पॉलिसी बिन सोचे-समझे नहीं बन सकती. इसे प्रचार या गलत जानकारी पर नहीं बनाया जा सकता. हमें ऐसे तथ्य चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें और जिन्हें हम अलग-अलग देशों और सेक्टर में कम शोर, ज्यादा जानकारी के साथ शेयर कर सकें.

गुतारेस ने हाल ही में बने AI पैनल का जिक्र किया
गुतारेस ने हाल ही में बने AI पैनल का जिक्र करते हुए AI के बारे में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए कदमों पर जोर दिया. संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस ने आगे कहा कि, संयुक्त राष्ट्र एक व्यावहारिक वास्तुकला पर काम कर रहा है जो विज्ञान को AI पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के केंद्र में रखता है और इसकी शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल से होती है.

उन्होंने कहा कि, यह पैनल AI ज्ञान अंतर को कम करने और अर्थव्यवस्था और समाज में AI के असली असर का पता लगाने में मदद करने के लिए बनाया गया है ताकि AI क्षमता के हर स्तर पर देश एक ही स्पष्टता के साथ काम कर सकें. गुतारेस ने कहा कि, यह पूरी तरह से स्वतंत्र है और विश्व स्तर पर विविधतापूर्ण है, और यह बहुविषयक है क्योंकि AI हर समाज के हर क्षेत्र को छूता है.

गुतारेस ने कहा कि, उन्हें खुशी है कि, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने उन 40 एक्सपर्ट की पुष्टि कि जिन्हें उन्होंने मेंबर स्टेट्स को प्रपोज किया था. अब असली काम जुलाई में AI गवर्नेंस पर ग्लोबल डायलॉग से पहले पहली रिपोर्ट देने के लिए फास्ट ट्रैक पर शुरू होता है. उन्होंने साइंस-आधारित गवर्नेंस को सॉल्यूशन के लिए एक तेज रफ्तार प्रगति को सुरक्षित, पारदर्शी और ज्यादा साझा बनाने का एक तरीका बताया.

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में दुनिया भर के सरकारी पॉलिसीमेकर्स, इंडस्ट्री AI एक्सपर्ट्स, एकेडेमिक्स, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और सिविल सोसाइटी को एक साथ लाया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, ग्लोबल साउथ में होस्ट किया जाने वाला पहला ग्लोबल AI समिट है, जो AI के 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' (सबका भला, सबकी खुशी) के राष्ट्रीय विजन और AI फॉर ह्यूमैनिटी के ग्लोबल प्रिंसिपल के साथ तालमेल बिठाने की बदलाव लाने की क्षमता को दिखाता है. यह समिट एक डेवलप हो रहे अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका मकसद AI के गवर्नेंस, सेफ्टी और सोशल इम्पैक्ट पर ग्लोबल कोऑपरेशन को मजबूत करना है.

शिखर सम्मेलन में कई बड़ी हस्तियों की भागीदारी
शिखर सम्मेलन में 110 से अधिक देशों, 30 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, लगभग 20 राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुख स्तर की भागीदारी, लगभग 45 मंत्रियों ने भाग लिया. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 तीन सूत्रों या आधारभूत स्तंभों- लोग, ग्रह और प्रगति द्वारा निर्देशित है. ये सूत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक सहयोग के लिए मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं. उनका उद्देश्य मानव-केंद्रित एआई को बढ़ावा देना है जो अधिकारों की रक्षा करता है और समाजों में समान लाभ, एआई की पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ उन्नति और समावेशी आर्थिक और तकनीकी उन्नति सुनिश्चित करता है.

एआई शिखर सम्मेलन
यह शिखर सम्मेलन 2023 में यूके ब्लेचले पार्क, 2024 में दक्षिण कोरिया और 2025 में फ्रांस में आयोजित एआई शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में चौथा है. यह प्रक्रिया 2023 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा ब्लेचले पार्क में आयोजित एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के साथ शुरू हुई इस समिट का एक खास नतीजा यह था कि कई देशों में टेक्निकल रिसर्च, जानकारी शेयर करने और रिस्क असेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए AI सेफ्टी इंस्टिट्यूट बनाए गए.

यह प्रक्रिया 2024 में यूके और साउथ कोरिया द्वारा सह-मेजबानी किए गए AI सियोल समिट के साथ जारी रहा. सुरक्षित, अभिनव और समावेशी AI के लिए सियोल डिक्लेरेशन को 10 देशों और EU ने मंजूरी दी, जिससे AI सेफ्टी और जिम्मेदार नवाचार पर वैश्विक प्रतिबद्धता और मजबूत हुए.

2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट की फ्रांस और भारत ने सह-अध्यक्षता की, जिसने समिट प्रक्रिया में एक अहम बदलाव को दिखाया. हालांकि सुरक्षा एक मुख्य चिंता बनी रही, लेकिन समिट ने सार्वजनिक हित के विचारों, वहनीयता, AI के लोकतांत्रिक शासन और समावेशी नवाचार को शामिल करने के लिए अपना फोकस बढ़ाया. भारत ने फ्रांस समिट में को-चेयर पार्टनर के तौर पर अहम भूमिका निभाई, जिसने AI टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट-ओरिएंटेड एप्लिकेशन तक बराबर पहुंच की दिशा में चर्चा को आकार देने में मदद की.

फ्रांस समिट में, 63 देशों और EU ने लोगों और धरती के लिए समावेशी और टिकाऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्टेटमेंट पर साइन किए. इस घोषणा में AI को आसान, पारदर्शी, नैतिक, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए साझा किए गए सिद्धांतों को बताया गया है, साथ ही डिजिटल डिवाइड को दूर करने और सबको साथ लेकर चलने वाले इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है. इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मकसद एक विकास पर आधारित ग्लोबल AI एजेंडा को आगे बढ़ाना है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं और ग्लोबल साउथ के लिए जरूरी हो.

