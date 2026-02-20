ETV Bharat / bharat

AI इम्पैक्ट समिट 2026: पीएम मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव की द्विपक्षीय बातचीत, AI पर क्या बोले गुतारेस

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की. गुतारेस AI इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे. इससे पहले दिन में, गुतारेस ने दुनिया की भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने और इंसानियत के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने की अपील की. ​​

'हम अंजान चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं'

उन्होंने देशों से एक साथ आने और लोगों को तैयार करने, उनकी सुरक्षा करने और उनमें निवेश करने की अपील की. उन्होंने कहा कि, आज अंतरराष्ट्रीय सहयोग मुश्किल है...भरोसा कम हो गया, और तकनीक के बीच मुकाबला बढ़ रहा है. उन्होंने यह बात नई दिल्ली में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 में अंतरराष्ट्रीय AI गवर्नेंस में विज्ञान के रोल पर बोलते हुए कही.

एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि, हम अंजान चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं. AI इनोवेशन (नवाचार) रोशनी की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसे पूरी तरह समझने की हमारी सामूहिक क्षमता से भी आगे बढ़ रहा है. अगर हम चाहते हैं कि AI इंसानियत की सेवा करे, तो पॉलिसी बिन सोचे-समझे नहीं बन सकती. इसे प्रचार या गलत जानकारी पर नहीं बनाया जा सकता. हमें ऐसे तथ्य चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें और जिन्हें हम अलग-अलग देशों और सेक्टर में कम शोर, ज्यादा जानकारी के साथ शेयर कर सकें.

गुतारेस ने हाल ही में बने AI पैनल का जिक्र किया

गुतारेस ने हाल ही में बने AI पैनल का जिक्र करते हुए AI के बारे में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए कदमों पर जोर दिया. संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस ने आगे कहा कि, संयुक्त राष्ट्र एक व्यावहारिक वास्तुकला पर काम कर रहा है जो विज्ञान को AI पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के केंद्र में रखता है और इसकी शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल से होती है.

उन्होंने कहा कि, यह पैनल AI ज्ञान अंतर को कम करने और अर्थव्यवस्था और समाज में AI के असली असर का पता लगाने में मदद करने के लिए बनाया गया है ताकि AI क्षमता के हर स्तर पर देश एक ही स्पष्टता के साथ काम कर सकें. गुतारेस ने कहा कि, यह पूरी तरह से स्वतंत्र है और विश्व स्तर पर विविधतापूर्ण है, और यह बहुविषयक है क्योंकि AI हर समाज के हर क्षेत्र को छूता है.

गुतारेस ने कहा कि, उन्हें खुशी है कि, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने उन 40 एक्सपर्ट की पुष्टि कि जिन्हें उन्होंने मेंबर स्टेट्स को प्रपोज किया था. अब असली काम जुलाई में AI गवर्नेंस पर ग्लोबल डायलॉग से पहले पहली रिपोर्ट देने के लिए फास्ट ट्रैक पर शुरू होता है. उन्होंने साइंस-आधारित गवर्नेंस को सॉल्यूशन के लिए एक तेज रफ्तार प्रगति को सुरक्षित, पारदर्शी और ज्यादा साझा बनाने का एक तरीका बताया.

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में दुनिया भर के सरकारी पॉलिसीमेकर्स, इंडस्ट्री AI एक्सपर्ट्स, एकेडेमिक्स, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और सिविल सोसाइटी को एक साथ लाया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, ग्लोबल साउथ में होस्ट किया जाने वाला पहला ग्लोबल AI समिट है, जो AI के 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' (सबका भला, सबकी खुशी) के राष्ट्रीय विजन और AI फॉर ह्यूमैनिटी के ग्लोबल प्रिंसिपल के साथ तालमेल बिठाने की बदलाव लाने की क्षमता को दिखाता है. यह समिट एक डेवलप हो रहे अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका मकसद AI के गवर्नेंस, सेफ्टी और सोशल इम्पैक्ट पर ग्लोबल कोऑपरेशन को मजबूत करना है.