गांधीनगर के लोक भवन में PM मोदी की मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ हुई लंबी बैठक, जानें क्या चर्चा हुई?
गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री अहमदाबाद के बोपल-घुमा के पास स्थित संस्कारधाम में 'संस्कारधाम ट्रस्ट' की एक बैठक में हिस्सा लेंगे.
Published : November 14, 2026 at 6:01 PM IST
गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन काफी अहम रहा. गांधीनगर के 'लोक भवन' में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों के साथ भोजन किया. उसके बाद कई दौर की लंबी बैठकें हुईं. इन लंबी चर्चाओं के कारण, प्रधानमंत्री का काफिला तय समय से लगभग 30 मिनट देरी से अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ.
पीएम मोदी ने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर दी सलाह
माना जा रहा है कि 'लोक भवन' में हुई इस बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों के विभागों के कामकाज, अब तक हुए विकास कार्यों और आगे की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई. खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने उनके काम को और अधिक प्रभावी बनाने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में AI और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया.
वहीं गुजरात के मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है. हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को कुछ इलाकों में झटके लगे हैं. विशेष रूप से गांधीनगर नगर निगम की बात करें तो, पहले विपक्ष के पास तीन सीटें थीं. दो कांग्रेस के पास और एक आम आदमी पार्टी (AAP) के पास थी. लेकिन हालिया चुनावों में, विपक्षी दलों और अन्य उम्मीदवारों ने कुल छह सीटें हासिल की हैं. भविष्य की रणनीति के लिहाज से भी इस राजनीतिक घटनाक्रम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
बैठक में पूर्व मंत्रियों की मौजूदगी से शुरू हुईं अटकलें
बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है. ऐसी चर्चाएं हैं कि बैठक में गुजरात में संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ-साथ आने वाली चुनौतियों पर भी बात हुई. प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है.
इस बीच, रात 11:30 बजे बैठक खत्म होने के बाद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा को 'लोक भवन' से अपनी कार में अकेले निकलते देखा गया, जिसमें उनके साथ केवल ड्राइवर मौजूद था. देर रात हुई इस हलचल ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है.
प्रधानमंत्री मोदी संस्कारधाम ट्रस्ट की बैठक में भी शामिल होंगे
गुजरात दौरे के दूसरे दिन, प्रधानमंत्री अहमदाबाद के बोपल-घुमा के पास स्थित संस्कारधाम में 'संस्कारधाम ट्रस्ट' की एक बैठक में हिस्सा लेंगे. संघ प्रचारक 'वकील साहब' की स्मृति में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी ने ही इस ट्रस्ट की स्थापना की थी. इस बैठक में ट्रस्ट की भविष्य की योजनाओं, शैक्षिक गतिविधियों और मौजूदा हालात पर चर्चा होने की उम्मीद है. ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख लोगों, जैसे दिलीप ठाकर, अमृत पटेल, दुर्गेश अग्रवाल और मौलिक भगत के भी इस बैठक में मौजूद रहने की संभावना है.
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत की
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लोक भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. तय कार्यक्रमों, जिनमें एक बैठक और भोजन शामिल था, के पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री लोक भवन से अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए, जहां से वे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे. मंत्रियों के साथ लंबी बैठक, वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी, संगठन और सरकार के कामकाज पर चर्चा, और आगामी कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श वाले इस दौरे ने गुजरात के राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है. हालांकि, इन बैठकों में हुई बातचीत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
ये भी पढे़ं: प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में शामिल IAF के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, मैसूर में ही रुका