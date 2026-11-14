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गांधीनगर के लोक भवन में PM मोदी की मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ हुई लंबी बैठक, जानें क्या चर्चा हुई?

पीएम मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन काफी अहम रहा. गांधीनगर के 'लोक भवन' में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों के साथ भोजन किया. उसके बाद कई दौर की लंबी बैठकें हुईं. इन लंबी चर्चाओं के कारण, प्रधानमंत्री का काफिला तय समय से लगभग 30 मिनट देरी से अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ.

पीएम मोदी ने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर दी सलाह

माना जा रहा है कि 'लोक भवन' में हुई इस बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों के विभागों के कामकाज, अब तक हुए विकास कार्यों और आगे की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई. खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने उनके काम को और अधिक प्रभावी बनाने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में AI और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया.

वहीं गुजरात के मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है. हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को कुछ इलाकों में झटके लगे हैं. विशेष रूप से गांधीनगर नगर निगम की बात करें तो, पहले विपक्ष के पास तीन सीटें थीं. दो कांग्रेस के पास और एक आम आदमी पार्टी (AAP) के पास थी. लेकिन हालिया चुनावों में, विपक्षी दलों और अन्य उम्मीदवारों ने कुल छह सीटें हासिल की हैं. भविष्य की रणनीति के लिहाज से भी इस राजनीतिक घटनाक्रम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बैठक में पूर्व मंत्रियों की मौजूदगी से शुरू हुईं अटकलें

बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है. ऐसी चर्चाएं हैं कि बैठक में गुजरात में संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ-साथ आने वाली चुनौतियों पर भी बात हुई. प्रधानमंत्री का यह दौरा राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है.