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संसद भवन में पीएम मोदी की बड़ी बैठक, वहीं राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश

राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया गया है. वहीं, पीएम मोदी ने संसद भवन में बड़ी बैठक की अध्यक्षता की.

PM Modi chairs high-level meeting in Parliament as Rajya Sabha begins discussion on Public Examinations Amendment Bill
पीएम मोदी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (डिजाइन इमेज) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 3:38 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद में एक उच्चस्तरीय बैठक चल रही है, जबकि राज्यसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है. इस बीच, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस एक्शन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव चल रहा है.

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मौजूद हैं.

राज्यसभा में, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पास करने के लिए पेश किया. बुधवार को लोकसभा में पास हुए इस बिल का मकसद पेपर लीक के लिए सजा बढ़ाकर, जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर और समय पर ट्रायल के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत करना है.

राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 ,पर भी चर्चा होनी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह प्रस्ताव रखेंगे कि राज्यसभा से पास हुए बिल पर विचार किया जाए. यह घटनाक्रम 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस एक्शन को लेकर विपक्षी पार्टियों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच हुआ है.

इससे पहले दिन में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने की मांग की. गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "छात्रों को न्याय मिलना चाहिए. हमारे छात्रों के खिलाफ क्रूरता की जांच के लिए एक स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाई जानी चाहिए."

विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के मकर द्वार पर भी विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने हाथों में प्लेकार्ड पकड़े हुए थे, जिन पर सवाल था कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कथित पुलिस एक्शन का आदेश किसने दिया और केंद्र से जवाबदेही की मांग करते हुए नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को दिए गए दान में कथित हेराफेरी का मुद्दा भी उठाया.

इससे पहले, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, कथित पुलिस कार्रवाई पर संसद में बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की थी.

उन्होंने बहस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाया और कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करती है और गृह मंत्री को कथित घटना के बारे में सवालों के जवाब देने चाहिए.

(इनपुट-ANI)

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