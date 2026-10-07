Ghaziabad में राजनाथ सिंह बोले- PM मोदी ने साबित किया, राजनीति का उद्देश्य केवल सरकार बनाना नहीं...
प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगाया जा सकता है.- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
Published : October 7, 2026 at 2:22 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: बुधवार 7 अक्टूबर 2026 को गाजियाबाद के घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने जन सेवा के 25 वर्ष पूरे किए हैं. इसी के उपलक्ष में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन और उनकी कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सरकार बनाना नहीं है, बल्कि देश का निर्माण करना होना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 12 वर्षों में पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ देश की सेवा की है और यह साबित कर दिया है की राजनीति देश बनाने का माध्यम भी हो सकती है.
राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री की कार्यशाली का उल्लेख करते हुए कहा कि वह नरेंद्र मोदी को वर्ष 2001 से जानते हैं और उनके अनुसार प्रधानमंत्री ने कभी काम से विराम नहीं लिया. उन्होंने कहा," पूरे विश्व में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, जिसने साल दो साल में दो-चार दिन की छुट्टी नहीं ली हो. जो बच्चों के साथ पिकनिक मनाने ना गया हो. मैं 2001 से प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और एक दिन भी काम करना नहीं रोका."
रक्षा मंत्री ने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव में बड़ा बदलाव आया है. पहले जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखता था तो उसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था. जितना लिया जाना चाहिए था लेकिन आज दुनिया भारत की बात को गंभीरता से सुनती है और यह जानना चाहती है कि भारत का रुख क्या है. उन्होंने कहा कि यह बदलाव सामान्य उपलब्धि नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की चिंता नहीं की कि दुनिया नाराज होगी या नहीं बल्कि उनका लक्ष्य है यह रहा कि देश निरंतर आगे बढ़ता रहे.
राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का जिक्र करते हुए कहा कि आमतौर पर कोई व्यक्ति लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री या सत्ता में रहने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर जाता है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि देश में कोई भी नेता उंगली उठाकर यह नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री मोदी के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग है.
विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज कुछ राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है. जिनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है. जनता को भ्रमित करने के लिए गिरफ्तारी देने, सड़क पर प्रदर्शन करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों का सहारा लिया जा रहा है. राजनाथ सिंह ने कहा किस तरह के राजनीति का उद्देश्य वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय ब्रह्म पैदा करना और उसके आधार पर जनता का समर्थन हासिल करना है.
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