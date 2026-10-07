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Ghaziabad में राजनाथ सिंह बोले- PM मोदी ने साबित किया, राजनीति का उद्देश्य केवल सरकार बनाना नहीं...

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: बुधवार 7 अक्टूबर 2026 को गाजियाबाद के घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने जन सेवा के 25 वर्ष पूरे किए हैं. इसी के उपलक्ष में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए.