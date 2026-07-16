PM मोदी हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब को देंगे ₹25 हजार करोड़ की सौगात, हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे.
Published : July 16, 2026 at 2:41 PM IST
नई दिल्ली/चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो करीब 25 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. सुबह लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इसके बाद पीएम चंडीगढ़ जाएंगे, जहां दोपहर करीब 1:45 बजे वो 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे. इसके बाद, प्रधानमंत्री जालंधर पहुंचेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे.
पीएम जींद में दिखाएंगे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 बजे जींद के एकलव्य स्टेडियम में हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. जिसमें वो विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इनमें सड़क, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. वो इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे.
दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा होगा राष्ट्र को समर्पित: प्रधानमंत्री दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के पैकेज-1 से पैकेज-5 का उद्घाटन करेंगे. 157.92 किलोमीटर लंबे इस एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली से कटरा की यात्रा का समय करीब 14 घंटे से घटकर 6 घंटे रह जाएगा. वहीं, दिल्ली से अमृतसर की यात्रा भी करीब आठ घंटे की बजाय चार घंटे में पूरी की जा सकेगी. इस परियोजना से राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर ट्रैफिक का दबाव कम होने और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है.
India is on track to power the future with its first indigenous hydrogen-powered train.— Haryana BJP (@BJP4Haryana) July 16, 2026
🚆 A 10-coach Hydrogen Fuel Cell train will operate on the Jind–Sonipat section in Haryana, powered by a 1200 kW hydrogen fuel cell propulsion system and running at a maximum speed of 75… pic.twitter.com/n1L9DybuYD
अंबाला-काला अंब और जींद-गोहाना हाईवे भी होंगे शुरू: प्रधानमंत्री अंबाला-काला अंब फोरलेन हाईवे को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. ये परियोजना हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करेगी और औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. इसके अलावा 40.60 किलोमीटर लंबे जींद-गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में कमी आएगी.
भारतीय रेलवे में एक नए युग की शुरुआत!— Haryana BJP (@BJP4Haryana) July 16, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में कल 17 जुलाई को जींद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन-पावर्ड ट्रेन शुरू हो रही है। 1200 किलोवाट का फ्यूल सेल, एक साथ 2638 यात्रियों के सफर की क्षमता और जीरो एमिशन!
माननीय पीएम… pic.twitter.com/pqXtZrzaPD
कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की रखी जाएगी आधारशिला: प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में सिख गुरुओं की विरासत और सिख धरोहर को समर्पित सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे. इस परियोजना का उद्देश्य सिख इतिहास और संस्कृति को संरक्षित एवं प्रदर्शित करना है.
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को हार्दिक बधाई!— Haryana BJP (@BJP4Haryana) July 16, 2026
कल 17 जुलाई को पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन के साथ भारत जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे एलीट देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा।
89 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली यह जीरो एमिशन ट्रेन न सिर्फ पर्यावरण के… pic.twitter.com/e4iqnip6aG
चंडीगढ़ को मिलेगी स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की बड़ी परियोजनाएं: जींद के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:45 बजे चंडीगढ़ पहुंचेंगे. यहां वो 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.
विकास की रफ्तार, आधुनिक हरियाणा का विस्तार। 🇮🇳— Haryana BJP (@BJP4Haryana) July 16, 2026
प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास की नई ऊँचाइयों को छू रहा है।#HaryanaWelcomesModiJi pic.twitter.com/3GHNmVobIU
जालंधर में रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन: अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री पंजाब के जालंधर पहुंचेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री देश के 20 राज्यों में पुनर्विकसित किए गए 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे.
क्या है इस दौरे की खासियत? प्रधानमंत्री का ये दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है. भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाना देश के हरित ऊर्जा और सतत परिवोन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. वहीं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, स्वास्थ्य और रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं देश के बुनियादी ढांचे को नई गति देने का काम करेंगी.
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