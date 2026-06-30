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पीएम मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर की बात, होर्मुज स्ट्रेट में आने जाने की आजादी पर दिया जोर

ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत में पीएम मोदी ने भारत और दुनिया के लिए होर्मुज स्ट्रेट में आने-जाने की आजादी के महत्व को दोहराया.

PM Modi had a telephonic conversation on Tuesday with President of Iran Masoud Pezeshkian
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और प्रधानमंत्री मोदी (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 10:39 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बात की, जिन्होंने उन्हें पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम और आगे के रास्ते के बारे में जानकारी दी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ईरानी नेता के साथ अपनी बातचीत में भारत और दुनिया के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की आजादी के महत्व को दोहराया.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि, प्रधानमंत्री मोदी ने बनी सहमति का स्वागत किया और भारत की इस बात पर जोर दिया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के जरिए हल किया जाना चाहिए.

मोदी ने इस इलाके में हमेशा के लिए शांति और स्थिरता पक्का करने और आने-जाने और व्यापार की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए लगातार कोशिशों की जरूरत दोहराई. बयान में कहा गया कि फोन पर बातचीत के दौरान, ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम और आगे के रास्ते के बारे में जानकारी दी.

मोदी ने 'एक्स' पर यह भी लिखा, "ईरान के राष्ट्रपति, डॉ. मसूद पेजेशकियन से पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर बात की. बातचीत में हुई तरक्की का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि लगातार कोशिशों से इस इलाके में हमेशा के लिए शांति आएगी. भारत और दुनिया के लिए होर्मुज स्ट्रेट में आने-जाने की आजादी के महत्व को दोहराया."

इससे पहले, ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री मोदी को अगले हफ्ते होने वाले ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक कार्यक्रम में बुलाया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार बिहार के गवर्नर अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा को भारत के प्रतिनिधि के तौर पर खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक कार्यक्रम में भेजने का प्लान बना रही है. खामेनेई का सुपुर्द-ए-खाक कार्यक्रम 5 से 9 जुलाई तक होगी.

ये भी पढ़ें: PM मोदी की केंद्र सरकार के सचिवों संग बैठक, इन दो अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

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