पीएम मोदी का गुजरात दौरा आज, ₹14,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे
पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 24वीं किस्त के तौर पर करीब 19,000 करोड़ रुपये भी जारी करेंगे.
Published : October 30, 2026 at 9:59 AM IST
बनासकांठा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात का दौरा करेंगे. वह बनासकांठा जिले में 14,400 करोड़ रुपये से ज्यादा के बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा, वह सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती भी मनाएंगे.
पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम की 24वीं किस्त के तौर पर करीब 19,000 करोड़ रुपये भी जारी करेंगे. बनासकांठा में प्रधानमंत्री भीलडी में भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (बीबीबीआरसी) को देश को समर्पित करेंगे. 127 एकड़ में फैले इस सेंटर को बोवाइन ब्रीडिंग, जेनेटिक सुधार और एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है.
वह थराड और राधनपुर में बनास डेयरी के दो बायो-सीएनजी प्लांट्स का भी शिलान्यास करेंगे, जिनकी कैपेसिटी रोज 75 मीट्रिक टन और 100 मीट्रिक टन गोबर प्रोसेस करने की होगी. बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पीएम मोदी अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 को एयरपोर्ट और गिफ्ट सिटी तक बढ़ाने के लिए आधारशिला रखेंगे.
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पीएम मोदी 4,030 नए बच्चों के अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखेंगे और गुजरात भर में 361 पूरे हो चुके केंद्रों का उद्घाटन करेंगे. इस पहल में 800 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है और इससे चार लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होने की उम्मीद है.
पीएम मोदी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत पूरे हुए 521 प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अहमदाबाद (साबरमती)-वाराणसी एक्सप्रेस और मेहसाणा-बेचारजी-साबरमती मेमू सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे. वह लगभग 1.46 लाख हेक्टेयर में फैले 12 अप्रूव्ड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स के तहत ऑन-ग्राउंड एक्टिविटीज़ की शुरुआत भी करेंगे और इससे 1.3 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होने की उम्मीद है.
नॉर्थ गुजरात में दो क्लस्टर आलू पर फोकस करेंगे. 24वीं पीएम -किसान किस्त जारी होने से देश भर के किसानों को करीब 19,000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. पीएम मोदी एकता नगर जाएंगे, जहां वे 'भारत पर्व 2026' का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री बाद में 'एकता प्रकाश पर्व' देखेंगे, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता को दिखाने वाला रोशनी का त्योहार है.
इसके बाद नर्मदा आरती होगी. डिस्प्ले में 1.5 करोड़ से ज़्यादा एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पूरे भारत के कलाकारों ने आर्टवर्क बनाए हैं. 31 अक्टूबर को पीएम मोदी एकता नगर में 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने से पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे.
इन परियोजनाओं में एक सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बाहरी लाइटिंग, नर्मदा घाट का अपग्रेडेशन, एक आईआरसीटीसी होटल और रेनफॉरेस्ट, यूनिटी और इको ट्रेल शामिल हैं. वे शिलान्यास भी करेंगे. गोरा-भंडरा रोड के डेवलपमेंट, एक इंटीग्रेटेड ज़ीरो-वेस्ट स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, खलवानी इको-टूरिज्म और कैक्टस और बटरफ्लाई गार्डन के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए.
सरदार पटेल की 151वीं जयंती के मौके पर होने वाले सेलिब्रेशन में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स और सेंट्रल पुलिस ऑर्गनाइजेशन की परेड होगी. इस साल की परेड में लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने में सिक्योरिटी फोर्स की अचीवमेंट्स और पहले से प्रभावित इलाकों को शांति, सुरक्षा और डेवलपमेंट की ओर ले जाने पर खास जोर दिया जाएगा. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से 'नक्सल मुक्त भारत' पर एक थिएटर प्रेजेंटेशन होगी, जिसमें लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित 126 जिलों के करीब 2,000 आर्टिस्ट शामिल होंगे. इस साल के 'राष्ट्रीय एकता दिवस' सेलिब्रेशन की मेन थीम 'वंदे मातरम' होगी.