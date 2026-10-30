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पीएम मोदी का गुजरात दौरा आज, ₹14,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) ( IANS )

बनासकांठा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात का दौरा करेंगे. वह बनासकांठा जिले में 14,400 करोड़ रुपये से ज्यादा के बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा, वह सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती भी मनाएंगे.

पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम की 24वीं किस्त के तौर पर करीब 19,000 करोड़ रुपये भी जारी करेंगे. बनासकांठा में प्रधानमंत्री भीलडी में भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (बीबीबीआरसी) को देश को समर्पित करेंगे. 127 एकड़ में फैले इस सेंटर को बोवाइन ब्रीडिंग, जेनेटिक सुधार और एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है.

वह थराड और राधनपुर में बनास डेयरी के दो बायो-सीएनजी प्लांट्स का भी शिलान्यास करेंगे, जिनकी कैपेसिटी रोज 75 मीट्रिक टन और 100 मीट्रिक टन गोबर प्रोसेस करने की होगी. बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पीएम मोदी अहमदाबाद मेट्रो फेज-2 को एयरपोर्ट और गिफ्ट सिटी तक बढ़ाने के लिए आधारशिला रखेंगे. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पीएम मोदी 4,030 नए बच्चों के अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्रों की आधारशिला रखेंगे और गुजरात भर में 361 पूरे हो चुके केंद्रों का उद्घाटन करेंगे. इस पहल में 800 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है और इससे चार लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होने की उम्मीद है. पीएम मोदी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत पूरे हुए 521 प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए अहमदाबाद (साबरमती)-वाराणसी एक्सप्रेस और मेहसाणा-बेचारजी-साबरमती मेमू सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे. वह लगभग 1.46 लाख हेक्टेयर में फैले 12 अप्रूव्ड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स के तहत ऑन-ग्राउंड एक्टिविटीज़ की शुरुआत भी करेंगे और इससे 1.3 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होने की उम्मीद है.