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पीएम मोदी का गुजरात दौरा, वडोदरा और रतलाम के बीच रेलवे लाइनों की आधारशिला रखेंगे

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 8 सितंबर को गुजरात का दौरा करेंगे. अपनी यात्रा के दौरान, वह वडोदरा में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में 35,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और नई पहलों को हरी झंडी दिखाएंगे. इनमें केंद्र सरकार की 32,606 करोड़ रुपये से अधिक और राज्य सरकार की 2,597 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं शामिल हैं.

केंद्र सरकार की 32,606 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 1,840 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शामिल हैं. NHAI परियोजनाओं में NH-48 के वडोदरा-सूरत खंड पर तापी और नर्मदा नदियों पर प्रमुख पुलों सहित संरचनाओं का निर्माण शामिल है. अन्य परियोजनाओं में कामरेज-चलथाण खंड पर 686.15 करोड़ रुपये की लागत से छह-लेन कैरिजवे का निर्माण और NH-53 पर आभवा, मिंधोला और खजोद जंक्शनों पर 187.11 करोड़ रुपये की लागत से ग्रेड-सेपरेटेड संरचनाओं का निर्माण शामिल है. इसके अलावा, NH-48 पर कंडारी चौकड़ी और लुवारा पाटिया पर छह-लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा.

भारतीय रेलवे की विकास परियोजनाएं

पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान भारतीय रेलवे के तहत 30,766 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के तीन खंड शामिल हैं, जिनमें न्यू साणंद (N)-न्यू मकरपुरा (138 किमी), न्यू उमरगाम-न्यू सफाले (86 किमी) और न्यू सफाले-न्यू JNPT (102 किमी) शामिल हैं, जो 20,703 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए गए हैं.