पीएम मोदी ने देश को दिवाली की बधाई दी, जवानों के साथ त्योहार मनाने की परंपरा जारी रखेंगे
देश में आज दीवावली मनाई जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.
Published : November 8, 2026 at 8:12 AM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश भर के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और उनके लिए खुशी और समृद्धि की कामना की. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, “सभी को दिवाली की शुभकामनाएं! पूरे देश में मेरे परिवार के सदस्यों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं.”
इससे पहले शनिवार को, एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को दिवाली की बधाई दी, उनके लिए खुशी, शांति और समृद्धि की कामना की, और कहा कि वह जवानों के साथ त्योहार मनाने की अपनी परंपरा जारी रखेंगे. उन्होंने लिखा, "आपकी दिवाली शानदार हो!"
एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली के मौके पर पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है और इस त्योहार को अंधेरे के खिलाफ देश के संकल्प का प्रतीक बताया.
Diwali wishes to everyone! देशभर के अपने परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं। https://t.co/RofjLf8x5i— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
उन्होंने कहा, “नमस्ते! दिवाली के पवित्र त्योहार पर पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है. रोशनी का यह त्योहार अंधेरे के खिलाफ हमारे संकल्प का परिचय है. आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आपका यह त्योहार, आपका आने वाला समय खुशियों, शांति और समृद्धि से भरा हो.”
प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा के बारे में भी बताया और कहा कि वह इस त्योहार को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं और हर साल देश के बहादुर सैनिकों के बीच इस मौके को बिताना उनका रूटीन है.
उन्होंने कहा, “आपकी तरह, मैं भी दिवाली बहुत उत्साह से मनाता हूं, और जैसा कि आप जानते हैं, यह दिन हमारे जवानों के बीच बिताना मेरे लिए एक परंपरा बन गई है, यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे मैं इस साल भी जारी रखूंगा. एक बार फिर, आप सभी को दिवाली की मेरी शुभकामनाएं!”
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और दिवाली की शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में बैठक का विवरण साझा करते हुए कहा, “उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की और दिवाली की शुभकामनाएं दीं."
पांच दिन का दिवाली सेलिब्रेशन 6 नवंबर को धनतेरस से शुरू हुआ, जिसके बाद 7 नवंबर को छोटी दिवाली थी. मुख्य त्योहार और लक्ष्मी पूजा आज होगी, इसके बाद 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 10 नवंबर को भाई दूज होगी.
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