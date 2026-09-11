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प्रधानमंत्री मोदी ने 'तिरुक्कुरल' की रूसी भाषा में अनूदित प्रति पुतिन को भेंट की

तिरुक्कुरल, तिरुवल्लुवर की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें कई विषयों पर ज्ञानवर्धक दोहे लिखे गए हैं.

PM Modi gives Russian translation of Thiruvalluvar's classical Tamil poem collection to Putin
प्रधानमंत्री मोदी ने 'तिरुक्कुरल' की रूसी भाषा में अनूदित प्रति पुतिन को भेंट की (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 8:29 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान मशहूर कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा रचित 'तिरुक्कुरल' की रूसी भाषा में अनूदित पुस्तक भेंट की.

तिरुक्कुरल, तिरुवल्लुवर की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें कई विषयों पर ज्ञानवर्धक दोहे लिखे गए हैं. मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रपति पुतिन को तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट किया, जो महान कवि तिरुवल्लुवर की शाश्वत ज्ञान-वाणी को भाषाओं और सीमाओं के परे ले जाता है.’’

PM Modi gives Russian translation of Thiruvalluvar's classical Tamil poem collection to Putin
मशहूर कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा रचित 'तिरुक्कुरल' पुस्तक (PTI)

उन्होंने पुतिन के साथ अपनी बैठक का एक छोटा वीडियो भी साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा पुस्तक भेंट किए जाने के बाद दोनों नेता गर्मजोशी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. मोदी और पुतिन के बीच यह वार्ता दिल्ली स्थित ‘भारत मंडपम’ में हुई. यह बैठक 12 और 13 सितंबर को भारत की मेजबानी में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुई है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ व्यापक मुद्दों पर वार्ता की. इस वार्ता में मुख्य रूप से वर्ष 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने तथा रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

पुतिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तीन दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार सुबह नई दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटे बाद दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई. वार्ता के बाद दोनों नेता ‘भारत मंडपम’ परिसर के भीतर एक ही कार में सवार होकर कारोबारी मंच के आयोजन स्थल पर पहुंचे.

समझा जाता है कि वार्ता के दौरान पुतिन ने मोदी को यूक्रेन युद्ध की मौजूदा स्थिति और जारी शांति पहल के बारे में जानकारी दी. वहीं, मोदी ने संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति के जरिए रास्ता निकालने की भारत की स्थिति को दोहराया.

मोदी और पुतिन इससे पहले बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। उस समय प्रधानमंत्री ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया था और रूसी नेता से 'अंतहीन युद्ध से युद्ध की समाप्ति की ओर' बढ़ने का आग्रह किया था.

ये भी पढ़ें: BRICS Summit 2026 : राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को दिया रूस आने का न्योता, बैठक में वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा

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तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुक्कुरल
पुतिन को मोदी ने तमिल पुस्तक दी
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