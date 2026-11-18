ETV Bharat / bharat

वैश्विक मंच पर चमकी राजस्थान की कला, पीएम मोदी ने विदेशी नेताओं को भेंट की ब्लू पॉटरी और पिछवाई पेंटिंग

वर्ल्ड लीडर्स के साथ पीएम मोदी ( Photo Source- PMO )

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला की यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े खास उपहार भेंट किए. इन उपहारों के जरिए भारत की विविध कलाओं, सदियों पुरानी शिल्प परंपराओं और स्थानीय कारीगरों के बेमिसाल हुनर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया गया. खास बात यह रही कि इन उपहारों में राजस्थान की पारंपरिक कला का विशेष स्थान रहा.