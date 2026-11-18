वैश्विक मंच पर चमकी राजस्थान की कला, पीएम मोदी ने विदेशी नेताओं को भेंट की ब्लू पॉटरी और पिछवाई पेंटिंग
पीएम मोदी ने जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के शीर्ष नेताओं को राजस्थान की पारंपरिक हस्तशिल्प कला के उपहार दिए
Published : November 18, 2026 at 1:19 PM IST
जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला की यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े खास उपहार भेंट किए. इन उपहारों के जरिए भारत की विविध कलाओं, सदियों पुरानी शिल्प परंपराओं और स्थानीय कारीगरों के बेमिसाल हुनर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया गया. खास बात यह रही कि इन उपहारों में राजस्थान की पारंपरिक कला का विशेष स्थान रहा.
प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी कलाकृति भेंट की. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति को राजस्थान के नाथद्वारा की प्रसिद्ध गोल्डन पिछवाई पेंटिंग उपहार में दी गई. इसके अलावा लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्साय सिपांडोन को सोने की बारीक कारीगरी से सजा रोज क्वार्ट्ज पत्थर का हाथी भेंट किया गया. इन उपहारों के चयन के जरिए भारत ने अपनी सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय कलाओं और पारंपरिक शिल्प कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया. राजस्थान की जयपुर ब्लू पॉटरी और नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग ने प्रदेश की समृद्ध कला परंपरा को एक बार फिर दुनिया के सामने पहचान दिलाई है.
Had a productive discussion with Quad leaders in Manila today. From maritime security and trusted supply chains to emerging technologies and disaster response, the Quad remains committed to delivering trusted solutions for the Indo-Pacific. Today’s meeting has given fresh momentum to our shared vision for a free, open, peaceful and prosperous Indo-Pacific, with concrete goals for the next phase of our cooperation.— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2026
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ब्लू पॉटरी में दिखी राजस्थान की पहचान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को जयपुर की पारंपरिक ब्लू पॉटरी की कलाकृति भेंट की. राजस्थान की यह कला अपनी खास बनावट, चमकदार सतह और नीले रंग की आकर्षक सजावट के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती है. जयपुर ब्लू पॉटरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे सामान्य मिट्टी के बजाय क्वार्ट्ज आधारित मिश्रण से तैयार किया जाता है. इसी वजह से इसकी सतह चिकनी, नाजुक और विशिष्ट चमक वाली होती है. इस कला में सफेद रंग की चमकदार सतह पर कोबाल्ट ब्लू रंग से फूल-पत्तियों, पक्षियों, ज्यामितीय आकृतियों और पारंपरिक डिजाइनों को हाथ से उकेरा जाता है. इसकी रंगत और चमक विशेष ग्लेजिंग और भट्ठी में पकाने की प्रक्रिया से तैयार होती है. पीढ़ियों से कारीगर इस तकनीक को अपनाते हुए इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं. ब्लू पॉटरी के तहत फूलदान, प्लेट, कटोरे, टाइल्स और सजावटी वस्तुएं तैयार की जाती हैं. इनकी खूबसूरती और विशिष्ट डिजाइन के कारण देश-विदेश में इनकी मांग रहती है. यह कला केवल सजावटी वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जयपुर की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय कारीगरों की आजीविका से भी जुड़ी हुई है.
Prime Minister Narendra Modi gifted a traditional Jaipur Blue Pottery artefact from Rajasthan to Australian Prime Minister Anthony Albanese during his visit to Manila, Philippines Known for its glossy white surface and luminous cobalt-blue designs, it features intricate hand-painted floral patterns, birds, geometric motifs and decorative borders.— ANI (@ANI) November 18, 2026
नाथद्वारा की गोल्डन पिछवाई पेंटिंग ने खींचा ध्यान: प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को राजस्थान की प्रसिद्ध नाथद्वारा पिछवाई कला से तैयार गोल्डन पिछवाई पेंटिंग भेंट की. पिछवाई चित्रकला राजस्थान की सदियों पुरानी पारंपरिक कला है, जिसका प्रमुख केंद्र नाथद्वारा रहा है. यह कला बारीक चित्रकारी, आकर्षक रंगों और विस्तृत कलात्मक संयोजन के लिए जानी जाती है. पिछवाई पेंटिंग को तैयार करने के लिए विशेष रूप से तैयार कपड़े पर प्राकृतिक और खनिज रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें सोने की बारीक कारीगरी के साथ कमल के फूल, गाय, पेड़-पौधे और पारंपरिक धार्मिक एवं सजावटी आकृतियां बनाई जाती हैं. इसकी खासियत चित्रों में दिखाई देने वाली बारीकी और रंगों का आकर्षक संयोजन है. गोल्डन फिनिश इस पेंटिंग को शाही और भव्य रूप प्रदान करती है. यह कला केवल चित्रकारी का माध्यम नहीं है, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है. पिछवाई चित्रकला आज देश-विदेश में संग्रहणीय कलाकृति और सजावटी कला के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है. इसके संरक्षण से पारंपरिक चित्रकारों और स्थानीय शिल्पकारों को भी प्रोत्साहन मिलता है.
Prime Minister Narendra Modi gifted a Golden Pichwaai painting from Nathdwara, Rajasthan, to US President Donald Trump during his visit to Manila, Philippines. Originating in Nathdwara, the traditional cloth-painting art is known for its intricate detailing, luminous colours, and elaborate compositions. Created on finely prepared cloth using mineral pigments and gold detailing, it features motifs such as lotuses, cows, trees, and ornamental borders, reflecting exceptional artisan craftsmanship, while its golden finish lends it a regal appeal— ANI (@ANI) November 18, 2026
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रोज क्वार्ट्ज हाथी में पत्थर तराशने और स्वर्ण कारीगरी का संगम: प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्साय सिपांडोन को गोल्ड वर्क से सजा रोज क्वार्ट्ज पत्थर का हाथी भेंट किया. यह कलाकृति पत्थर तराशने और बारीक चित्रकारी की पारंपरिक भारतीय कला का सुंदर उदाहरण है. इसे प्राकृतिक रोज क्वार्ट्ज पत्थर से तैयार किया जाता है. पत्थर को बारीकी से तराशने और पॉलिश करने के बाद उस पर हाथ से सोने की सजावट, फूलों के डिजाइन और पारंपरिक आकृतियां बनाई जाती हैं. इस कलाकृति में रत्न और पत्थर तराशने की कला के साथ पारंपरिक मिनिएचर पेंटिंग का हुनर भी देखने को मिलता है. भारतीय संस्कृति में हाथी को शक्ति, बुद्धिमत्ता, गरिमा और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है. वहीं, सोने की बारीक सजावट भारत की पारंपरिक शाही हस्तशिल्प कला की समृद्ध विरासत को दर्शाती है.
Prime Minister Narendra Modi gifted a Rose Quartz Elephant with Gold Work to Lao Prime Minister Sonexay Siphandone during his visit to Manila, Philippines Particularly associated with Rajasthan's stone-carving centres such as Jaipur, the decorative craft is carved from natural rose quartz and polished to reveal its soft, translucent sheen, before being adorned with intricate hand-painted gold detailing, floral motifs, and traditional ornamental designs. The artwork combines the skills of gemstone carving and miniature painting. The elephant symbolises strength, wisdom, dignity, and royal grandeur in Indian tradition, while the gilded craftsmanship reflects India's rich heritage of luxury handicrafts and royal decorative arts.— ANI (@ANI) November 18, 2026
जापान और मलेशिया के पीएम को भी मिले पारंपरिक उपहार: प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बनारसी सिल्क स्टोल भेंट किया. बनारसी रेशम अपनी महीन बुनाई, आकर्षक डिजाइन और पारंपरिक जरी के काम के लिए प्रसिद्ध है. यह भारतीय वस्त्र कला और बुनकरों के पारंपरिक हुनर का प्रतिनिधित्व करता है. वहीं, मलेशिया के प्रधानमंत्री को सिल्वर वर्क से सजा पारंपरिक उरली उपहार में दिया गया. उरली भारतीय सजावटी धातु शिल्प की एक खूबसूरत कलाकृति है. इसे आमतौर पर धातु से तैयार किया जाता है और इस पर चांदी की बारीक सजावट की जाती है. पारंपरिक रूप से उरली में पानी भरकर उसमें फूल सजाए जाते हैं. भारतीय परंपरा में इसे पवित्रता, समृद्धि, अतिथि सत्कार और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है. इसकी आकर्षक बनावट और बारीक नक्काशी इसे उपयोगी पात्र के साथ-साथ सजावटी कलाकृति का रूप देती है. यह भारतीय धातु शिल्प की पीढ़ियों पुरानी परंपरा और उपयोगिता के साथ सुंदरता के मेल को प्रदर्शित करती है.
Prime Minister Narendra Modi gifted a Silver Worked Urli to Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim during his visit to Manila, Philippines. The Silver Worked Urli is a traditional Indian decorative vessel adorned with intricate silver embellishments, showcasing the skill and artistry of Indian metalworkers. Traditionally filled with water and decorated with floating flowers, it symbolises purity, prosperity, hospitality and harmony.— ANI (@ANI) November 18, 2026
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भारतीय हस्तशिल्प को वैश्विक मंच दिलाने की पहल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं को दिए गए ये उपहार भारत की क्षेत्रीय कला और सांस्कृतिक विविधता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का माध्यम बने हैं. खास तौर पर राजस्थान की ब्लू पॉटरी और पिछवाई पेंटिंग जैसी कलाओं को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल मानी जा सकती है. इन पारंपरिक कलाकृतियों के पीछे स्थानीय कारीगरों की पीढ़ियों का अनुभव, मेहनत और रचनात्मकता छिपी हुई है. ऐसे उपहारों के जरिए न केवल भारतीय संस्कृति और परंपराओं का परिचय दुनिया को मिलता है, बल्कि पारंपरिक शिल्पकारों, कलाकारों और हस्तशिल्प उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलता है. जयपुर की ब्लू पॉटरी से लेकर नाथद्वारा की पिछवाई तक, राजस्थान की कला ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर अपनी खास पहचान दर्ज कराई है.
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