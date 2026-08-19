Explainer: पीएम मोदी की 'फ्री ऑनलाइन कोचिंग' की घोषणा, क्या ऑफलाइन जितनी होगी कारगर? जानिए चुनौतियां
पीएम मोदी की फ्री कोचिंग योजना के बीच छात्रों में बढ़ता मोबाइल एडिक्शन बड़ी चुनौती है. पढ़िए मनीष गौतम की स्पेशल रिपोर्ट.
Published : August 19, 2026 at 2:01 PM IST
कोटा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए घोषित 'मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क' ने जहां अच्छी शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने की एक नई उम्मीद जगाई है, वहीं इसने डिजिटल युग की एक बहुत बड़ी चुनौती और कड़वी सच्चाई को भी धरातल पर ला खड़ा किया है. एक तरफ जहां 500 से 1,000 प्रति माह की एडटेक फीस और कोटा हब से सीधे घर तक पहुंचने वाले डिजिटल लेक्चर्स ने परिवारों को लाखों रुपये के भारी-भरकम फीस के बोझ से आजाद किया है, वहीं दूसरी तरफ बंद कमरों में 6 से 16 साल के बच्चों में तेजी से फैल रही मोबाइल एडिक्शन की बीमारी और मेंटरशिप का अभाव इस व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी बनकर उभरा है. आज देश का हर दूसरा बच्चा स्क्रीन पर भविष्य तलाश रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या बिना कड़े आत्म-नियंत्रण और ज़मीनी निगरानी के, सिर्फ 'फ्री कंटेंट' के दम पर देश की सबसे कठिन JEE-NEET परीक्षाओं को क्रैक किया जा सकता है?
सस्ती हुई फीस पर सफलता के आंकड़े अधूरे: भारत में कोविड-19 महामारी के बाद से ही ऑनलाइन कोचिंग का चलन बहुत तेजी से बढ़ा था. इस डिजिटल पढ़ाई की शुरुआत करने में कोटा सबसे आगे रहा था और उसने ही इसकी पहल की थी. इसके बाद देशभर में कई ऑनलाइन कोचिंग संस्थान खुल गए. हालांकि, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर छात्रों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी तो है, लेकिन परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत काफी कम रहता है. इतना ही नहीं, ऑनलाइन कोचिंग की वजह से एक दूसरी समस्या भी शुरू हो गई है. शुरुआत में यह ऑनलाइन कोचिंग काफी महंगी हुआ करती थी, लेकिन धीरे-धीरे इस बाजार में बहुत सी कंपनियां उतर आईं. प्रतियोगिता बढ़ने और छात्रों की संख्या में भारी इजाफा होने से अब यह कोचिंग काफी किफायती और सस्ती हो गई है. वर्तमान में मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात करें, तो 5 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक में सालभर का ऑनलाइन कोर्स आसानी से मिल जाता है. हालांकि, शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से कितने सफल हो पा रहे हैं, इसका पूरा और सटीक आंकड़ा मिल पाना बहुत मुश्किल है.
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जेईई-नीट जैसी परीक्षाएं अब भी चुनौती: कोटा के शिक्षाविद् नीलेश गुप्ता का कहना है कि देश में पहले से ही मुफ्त एजुकेशनल कंटेंट काफी मात्रा में उपलब्ध है और ऑनलाइन कोचिंग भी अब बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग दे देने भर से काम नहीं चलेगा. हमें यह भी एनालिसिस करना होगा कि अभी तक जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, उनके वास्तविक परिणाम क्या रहे हैं. जेईई और नीट यूजी जैसी कठिन परीक्षाएं फिलहाल ऑनलाइन कोचिंग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं. इसके बावजूद, जो बच्चा सचमुच पढ़ना चाहता है, उसके लिए यह योजना उम्मीद की एक नई किरण है. वह कोशिश करेगा और पढ़कर सफल भी होगा. सरकार अगर इस योजना पर एक अच्छे और बड़े स्तर पर काम करती है, तो यह विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन, सहज और सुलभ सुविधा बन सकती है.
करोड़ों छात्र पढ़ रहे हैं ऑनलाइन: आज के समय में देश का लगभग हर दूसरा बच्चा ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है. इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में वर्तमान में करोड़ों स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं. इनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के अलावा यूपीएससी (UPSC), क्लैट (CLAT), गेट (GATE) और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा की कोचिंग लेने वाले छात्र शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्टेट बोर्ड्स, कॉलेज के छात्र और सरकारी भर्ती परीक्षाओं की भी बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, जिनमें एनडीए (NDA), जुडिशरी, बैंकिंग और एफएमजी (FMG) से लेकर कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं. इस ऑनलाइन क्रेज के बीच कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल एक व्यावहारिक आंकड़ा सामने रखते हैं. उनके अनुसार, इस बार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोटा पहुंचने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी लगभग 95 हजार के आसपास बनी हुई है और अभी कुछ एडमिशन और हो रहे हैं. यह तब है जब कोटा के ही करीब दो दर्जन के आसपास कोचिंग संस्थानों ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किए हुए हैं और वहां से पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या लाखों में है.
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आर्थिक राहत और घर पर रहकर पढ़ाई: कोटा में हाल ही में शुरू हुए एक नए ऑनलाइन कोचिंग संस्थान के निदेशक गजेंद्र अग्रवाल, जो बीते 26 सालों से बॉटनी पढ़ा रहे हैं और पिछले कुछ समय से ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, इसके फायदों के बारे में बताते हैं. उनके अनुसार, ऑनलाइन कोचिंग के मुख्य रूप से तीन सबसे बड़े फायदे हैं, पहला- आर्थिक राहत, दूसरा- घर के सुरक्षित माहौल में रहकर पढ़ाई, और तीसरा- माता-पिता की सीधी निगरानी में रहना. इसकी सबसे बड़ी सहूलियत यह है कि बच्चा घर बैठे पढ़ सकता है, जो छात्र कोचिंग के लिए अपने घर से बाहर किसी दूसरे शहर नहीं जा सकते, वे ऑनलाइन का पूरा फायदा ले सकते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए भी यह बेहद कारगर है, क्योंकि बहुत कम फीस में एक अच्छी शिक्षा ऑनलाइन मिल जाती है. तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे किसी भी बाहरी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और पढ़ाई में पूरी तरह फोकस्ड रहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन माध्यम सबसे ज्यादा कारगर है. इससे दूसरे शहर में रहने और खाने का भारी-भरकम खर्च पूरी तरह बच जाता है. कोचिंग लेने के लिए किसी बड़े शहर में जाने और वहां रहने या ट्रैवल करने पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. इसके लिए छात्र को केवल एक इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप या मोबाइल की जरूरत होती है. वह पेरेंट्स के साथ रहकर भी एक बेहतरीन कोचिंग का लाभ ले सकता है. हालांकि, इसके जितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उतने ही नेगेटिव पॉइंट्स भी मौजूद हैं.
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कंटेंट मुफ्त है, लेकिन मेंटरिंग जरूरी: शिक्षाविद् नीलेश गुप्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर फ्री ऑनलाइन कोचिंग की जो घोषणा की है, वह एक स्वागत योग्य कदम है. देश में अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन एजुकेशन या महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते और दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उन तक भी अब कोचिंग की पहुंच हो जाएगी. यह घोषणा बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इसकी ग्राउंड रियलिटी को भी समझना होगा, क्योंकि सिर्फ कंटेंट दे देने भर से काम नहीं होगा. आज की तारीख में इंटरनेट पर मुफ्त कंटेंट बहुत उपलब्ध है, लेकिन उस कंटेंट को बच्चों तक सही तरीके से पहुंचाना और उसे लागू करना सबसे महत्वपूर्ण है. ऑनलाइन पढ़ाई में होमवर्क की ट्रैकिंग, टेस्ट की मॉनिटरिंग, पर्सनल मेंटरिंग और हैंड-होल्डिंग काफी कम हो पाती है. मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोचिंग में टीचर्स का पर्सनल अटेंशन काफी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इन बच्चों की उम्र काफी कम होती है और वे आसानी से राह भटक सकते हैं.
ऑनलाइन और ऑफलाइन के छात्रों में अंतर: नीलेश गुप्ता का आगे कहना है कि आज भी देश में ऐसी स्थिति है जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ रहे छात्रों के प्रदर्शन में जमीन-आसमान का फर्क है. ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों में से भी कुछ बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले बच्चों का कुल आंकड़ा बेहद कम है. ऑनलाइन में केवल वही छात्र सफल हो पाते हैं जिनका सेल्फ-कंट्रोल बहुत अच्छा होता है और वे सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन सभी बच्चों के साथ ऐसा नहीं है. ऑनलाइन पढ़ाई करते समय 'सोशल मीडिया का फोबिया' और डिजिटल लत विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर रही है. इसके अलावा, लगातार मोबाइल की स्क्रीन को देखते रहने से आंखों को भारी नुकसान हो रहा है. लंबे स्क्रीन टाइम के कारण पैदा होने वाली शारीरिक और मानसिक परेशानियों को लेकर बच्चे लगातार डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं. इस स्थिति पर वैश्विक चिंता जताते हुए वे बताते हैं कि जहाँ एक तरफ साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 16 साल तक की कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल और सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में हम 13 साल की उम्र के बच्चों को मोबाइल पकड़ा रहे हैं. निश्चित रूप से इसके गंभीर दुष्परिणाम भी हमें भुगतने पड़ेंगे.
तेजी से बढ़ रही है मोबाइल एडिक्शन की बीमारी: कोटा के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. एमएल अग्रवाल इस स्वास्थ्य संकट की पुष्टि करते हुए बताते हैं कि उनके पास मोबाइल डिस्ट्रैक्शन और डिजिटल एडिक्शन के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं. कई लोगों को स्क्रीन फोबिया भी हो रहा है. इनमें सबसे ज्यादा संख्या 6 से 16 साल तक के बच्चों की है. अकेले कोटा जैसे शहर में रोजाना ऐसे 4 से 5 नए गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, और कई मोबाइल एडिक्ट बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कभी डॉक्टर के पास तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. यह सब कुछ कोरोना महामारी के बाद ही ज्यादा बढ़ा है. कई पेरेंट्स का भी मानना है कि बच्चों की ऑनलाइन कोचिंग के लिए मोबाइल देना जरूरी था, जिससे यह दिक्कत पैदा हुई. कोविड-19 के दौरान बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगती थीं, बच्चा कमरे में मोबाइल चलाता रहता था और पेरेंट्स के पूछने पर कह देता था कि वह ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन असल में वह मोबाइल पर कहीं और ही व्यस्त रहता था.
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रिकॉर्डेड लेक्चर से लेकर सब कुछ फायदेमंद: दूसरी तरफ, गजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन का सेटअप काफी एडवांस और बेहतर हो चुका है. स्टूडेंट के परफॉर्मेंस की क्रॉस-चेकिंग और बच्चों पर निगाह रखने का डिजिटल सिस्टम भी अब इसमें बेहतर होने लगा है. चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस विषय में गहरी रुचि दिखा रहे हैं, इसलिए इस फील्ड में स्कोप और तकनीक और ज्यादा बढ़ेगी. फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए और वह 3-4 दिन न पढ़ पाए, तो वह बाद में अपने रिकॉर्डेड लेक्चर को देखकर कोर्स पूरा कर सकता है. इसके साथ ही वह तकनीक के जरिए सीधे टीचर से संपर्क भी कर सकता है. एडटेक ऐप्स में अब 'ऑनलाइन डाउट काउंटर' संचालित हो रहे हैं, जहां बच्चे अपनी शंकाएं नोट कर लेते हैं और ऐप के जरिए फैकल्टी को भेजते हैं. फैकल्टी द्वारा तत्काल उसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराया जाता है या फिर उस टॉपिक से जुड़ा कोई विशेष लेक्चर उन्हें मिल जाता है. यह सब कुछ आधुनिक तकनीक की मदद से संभव हो पा रहा है.
पूरी तरह बदल गया है सिनेरियो और सफलता का प्रतिशत: कोटा से देशभर के छात्रों को पढ़ाने वाले ऑनलाइन कोचिंग एजुकेटर प्रतीक गुप्ता का कहना है कि अब ऑनलाइन कोचिंग का सिनेरियो पहले जैसा नहीं रहा है. अब देश का लगभग हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप में ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ा हुआ है. कोटा के संस्थानों के जरिए भी ऑनलाइन माध्यम से लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है और आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ेगी. अब इन कोचिंग संस्थानों से पढ़ रहे बच्चे परीक्षाओं में सफल भी हो रहे हैं और इनका सफलता प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है. आने वाले सालों में यह आंकड़ा काफी ज्यादा होगा. उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित हुई जेईई (JEE) परीक्षा में सफल विद्यार्थियों में से हर चौथा छात्र ऑनलाइन कोचिंग से जुड़ा हुआ बताया गया है. मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) में भी संस्थानों ने ऐसा ही दावा किया है. उनका कहना है कि घर में बैठकर पढ़ रहे बच्चे भी अब टॉप कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ऑनलाइन माध्यम से सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ऑफलाइन वालों से ज्यादा हो जाएगी.
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स्कूल के जरिए मिले कोचिंग तो होगा असली फायदा: शिक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से फ्री ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की है, उसमें एक और व्यावहारिक पहलू जोड़ा जा सकता है. इस फ्री ऑनलाइन कोचिंग को सीधे स्कूलों के बुनियादी ढांचे से जोड़ दिया जाना चाहिए. स्कूलों में ही रोजाना 1 या 2 घंटे का अतिरिक्त समय तय करके, स्मार्ट क्लासरूम या प्रोजेक्टर के जरिए देश के बेस्ट टीचर्स की ऑनलाइन क्लासेस चलवाई जाएं. यदि बच्चे स्कूल के अनुशासित माहौल में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर पढ़ेंगे, तो वे ज्यादा सफल हो सकेंगे. वहां स्कूल में मौजूद लोकल टीचर्स ही बच्चों की मेंटरिंग कर देंगे, उनके डेली होमवर्क को चेक करेंगे और उन पर पूरी निगरानी बनाए रखेंगे. ऐसा करने से ऑनलाइन कोचिंग का सफलता प्रतिशत कई गुना बढ़ जाएगा और ग्रामीण व गरीब बच्चों को इसका असली फायदा मिल सकेगा.
फीस से ज्यादा मोबाइल और इंटरनेट पर खर्च: ऑफलाइन कोचिंग में जहां वर्तमान में लाखों रुपये फीस लग जाती है और दूसरे शहर में जाकर रहने का भारी खर्च होता है, वहीं ऑनलाइन में ऐसा नहीं है. यदि बच्चा अपने ही शहर में ऑफलाइन पढ़ता है तो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है. ऑनलाइन में कोचिंग की फीस बेहद कम यानी लगभग 500 से 1 हजार रुपये प्रति माह है, लेकिन परिजनों को इंटरनेट और मोबाइल गैजेट्स के लिए इस फीस से लगभग दोगुना खर्च अलग से करना पड़ता है. स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नया स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप दिलाना पड़ता है, जिसका एकमुश्त भारी खर्च परिजनों को उठाना होता है. इसके साथ ही, रोजाना 5-6 घंटे की भारी क्लासेस के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट या वाई-फाई कनेक्शन भी जरूरी है. हालांकि, इस विषय पर गजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि जो भी विद्यार्थी मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उसके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और डिवाइस होना आज के समय की सबसे प्राथमिक और अनिवार्य जरूरत है.
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