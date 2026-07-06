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चीन से मुकाबले के लिए भारत का साथ चाहता है इंडोनेशिया, खरीदेगा ब्रह्मोस, बेचेगा क्रिटिकल मिनर्ल्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में करेंगे महत्वपूर्ण डील. ( Photo Credit; Getty Images )

PM Modi Indonesia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को निकल पड़े हैं. 6 जुलाई से शुरू हो रही यात्रा के पहले चरण में मोदी इंडोनेशिया जाएंगे. यहां मोदी 6 से 8 जुलाई तक रहेंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात करेंगे. इस बातचीत में पीएम मोदी इंडोनेशिया के साथ एक ऐसी डील करने वाले हैं जो भारत को एक मजबूत डिफेंस एक्सपोर्टर तो बनाएगा ही, देश को एनर्जी सिक्योरिटी भी मिलेगी. आईए जानते हैं कि ये डील क्या है? डील से इंडोनेशिया को भारत से क्या मिलेगा? (Photo Credit; ETV Bharat) भारत-इंडोनेशिया के बीच क्या हो सकती है डील: दरअसल, इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है. जबकि, भारत इंडोनेशिया से क्रिटिकल मिनिरल्स की सप्लाई चाहता है. मार्च में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक ब्रह्मोस बैटरी के लिए समझौता हुआ था. लेकिन, अब इंडोनेशिया और ज्यादा ब्रह्मोस चाहता है. हालांकि, इसके लिए इंडोनेशिया आसान शर्तों वाली क्रेडिट लाइन यानी लोन सुविधा की डिमांड कर रहा है. डील कितने की होगी: विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (BrahMos Supersonic Cruise Missile) की डील अपने अंतिम चरण में है. संभावतः डील 2,500 करोड़ से 3,800 करोड़ रुपए तक की हो सकती है. डील में तटीय मिसाइल बैटरी, मोबाइल लॉन्चर, रडार और सैन्य ट्रेनिंग पैकेज शामिल हो सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर इस डील को फाइनल कर सकते हैं. यदि यह डील हो जाती है तो फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को खरीदने वाला दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रमुख देश बन जाएगा. ब्रह्मोस के जरिए इंडोनेशिया कैसे चीन को घेरेगा: इंडोनेशिया, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करना चाहता है. वो अपनी नौसेना की तटीय सुरक्षा और हमला करने की क्षमता को अत्याधुनिक बनाना चाहता है. इंडोनेशिया, भारत से एक ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी खरीदने के लिए प्रारंभिक समझौता कर चुका है. अब वो और ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी खरीदना चाहता है. इसके लिए भारत से क्रेडिट लाइन मांगा है.