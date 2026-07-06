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चीन से मुकाबले के लिए भारत का साथ चाहता है इंडोनेशिया, खरीदेगा ब्रह्मोस, बेचेगा क्रिटिकल मिनर्ल्स

पीएम मोदी की 3 देश की 6 दिवसीय विदेश यात्रा का पहला पड़ाव इंडोनेशिया है. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्री सुरक्षा पर भी बात करेंगे.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में करेंगे महत्वपूर्ण डील. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 3:44 PM IST

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PM Modi Indonesia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को निकल पड़े हैं. 6 जुलाई से शुरू हो रही यात्रा के पहले चरण में मोदी इंडोनेशिया जाएंगे. यहां मोदी 6 से 8 जुलाई तक रहेंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात करेंगे.

इस बातचीत में पीएम मोदी इंडोनेशिया के साथ एक ऐसी डील करने वाले हैं जो भारत को एक मजबूत डिफेंस एक्सपोर्टर तो बनाएगा ही, देश को एनर्जी सिक्योरिटी भी मिलेगी. आईए जानते हैं कि ये डील क्या है?

डील से इंडोनेशिया को भारत से क्या मिलेगा?
डील से इंडोनेशिया को भारत से क्या मिलेगा? (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत-इंडोनेशिया के बीच क्या हो सकती है डील: दरअसल, इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है. जबकि, भारत इंडोनेशिया से क्रिटिकल मिनिरल्स की सप्लाई चाहता है. मार्च में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक ब्रह्मोस बैटरी के लिए समझौता हुआ था. लेकिन, अब इंडोनेशिया और ज्यादा ब्रह्मोस चाहता है. हालांकि, इसके लिए इंडोनेशिया आसान शर्तों वाली क्रेडिट लाइन यानी लोन सुविधा की डिमांड कर रहा है.

डील कितने की होगी: विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (BrahMos Supersonic Cruise Missile) की डील अपने अंतिम चरण में है. संभावतः डील 2,500 करोड़ से 3,800 करोड़ रुपए तक की हो सकती है. डील में तटीय मिसाइल बैटरी, मोबाइल लॉन्चर, रडार और सैन्य ट्रेनिंग पैकेज शामिल हो सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर इस डील को फाइनल कर सकते हैं. यदि यह डील हो जाती है तो फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को खरीदने वाला दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रमुख देश बन जाएगा.

ब्रह्मोस के जरिए इंडोनेशिया कैसे चीन को घेरेगा: इंडोनेशिया, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करना चाहता है. वो अपनी नौसेना की तटीय सुरक्षा और हमला करने की क्षमता को अत्याधुनिक बनाना चाहता है. इंडोनेशिया, भारत से एक ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी खरीदने के लिए प्रारंभिक समझौता कर चुका है. अब वो और ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी खरीदना चाहता है. इसके लिए भारत से क्रेडिट लाइन मांगा है.

इंडोनेशिया से डील में भारत को क्या मिलेगा?
इंडोनेशिया से डील में भारत को क्या मिलेगा? (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत के EV उद्योग को मजबूती देगा इंडोनेशिया: रेयर अर्थ मैटेरियल के प्रोडक्शन में इंडोनेशिया का नाम दुनिया में सबसे पहले आता है. इंडोनेशिया सबसे ज्यादा निकिल का प्रोडक्शन करता है. निकिल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की बैटरी बनाने के साथ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है.

निकिल प्रोडक्शन पर चीन के कंट्रोल को कम करना चाहता है इंडोनेशिया: भारत, स्टील प्रोडक्शन के लिए जरूरी फेरोनिकिल इंडोनेशिया से खरीदता है. भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा इंडोनेशिया से आयात करता है.

अब मोदी वहां गए हैं तो इंडोनेशिया की कंपनियों के साथ खनिज प्रसंस्करण और रिफाइनिंग के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता कर सकते हैं. इससे चीन का इंडोनेशिया पर दबाव कम होगा. दरअसल, इंडोनेशिया की निकिल प्रोडक्शन क्षमता पर 75 प्रतिशत से ज्यादा चीन का नियंत्रण है. इंडोनेशिया इसे कम करना चाहता है.

इंडोनेशिया से डील भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को देगी सुरक्षा: मौजूदा समय में भारत ग्रेट निकोबार में काफी बड़ा मिलिट्री सिविलियन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एयरपोर्ट बना रहा है. पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद ये हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा सैन्य बेस होगा. इंडोनेशिया के साथ सैन्य समझौता होने का मतलब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की सुरक्षा करना भी है.

दरअसल, इंडोनेशिया की सेना चीन की घुसपैठ को नाटुना द्वीप समूह के पास रोकने में सक्षम होगी. इससे भारत के निकोबार बेस पर खतरा कम हो जाएगा. असल में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया के सुमात्रा से केवल 150 किमी की दूरी पर है. यानी इंडोनेशिया भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है. इसीलिए इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सौदा भारत का बहुत बड़ा रणनीतिक दांव है.

जानिए इंडोनेशिया भारत से डील करके कैसे चीन की घेराबंदी करेगा.
जानिए इंडोनेशिया भारत से डील करके कैसे चीन की घेराबंदी करेगा. (Photo Credit; ETV Bharat)

हिंदमहासागर में चीनी युद्धपोतों की निगरानी कर सकेंगे भारत-इंडोनेशिया: चीन दरअसल, अपनी जरूरत का काफी सामान खाड़ी देशों से मलक्का स्ट्रेट के जरिए मंगाता है. मलक्का स्ट्रेट ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच स्थित है. चीन मलक्का को बहुत बड़ा खतरा मानता है.

क्योंकि, भारत इसे ब्लॉक कर उसकी सप्लाई चेन रोकने की क्षमता रखता है. इंडोनेशिया के साथ भारत की डील होने पर चीन की परेशानी बड़ जाएगी. क्योंकि, चीन के युद्धपोत जो दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट होते हुए आते हैं, उन पर भारत-इंडोनेशिया दोनों ही तरफ से नजर रख सकेंगे.

ये भी पढ़ें: मोदी दोहराएंगे 40 साल पुराना इतिहास; न्यूजीलैंड संग लागू होगा FTA, इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया से भी डील

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