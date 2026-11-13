पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया, डीके शिवकुमार के साथ ट्रेन में किया सफर
PM मोदी ने पिंक लाइन मेट्रो सर्विस को हरी झंडी दिखाई. उन्होंने डीके शिवकुमार और कृष्णा बायरे गौड़ा के साथ मेट्रो में सफर किया.
Published : November 13, 2026 at 3:05 PM IST
बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु में मेट्रो रेल परियोजना की बहुप्रतीक्षित पिंक लाइन के कलेना अग्रहारा से तवरेकेरे खंड का उद्घाटन किया, जिसके निर्माण पर करीब 3,470 करोड़ रुपये की लागत आई है.
प्रधानमंत्री मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने संयुक्त रूप से नई मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई और ट्रेन में सफर भी किया. मोदी और शिवकुमार को टिकट काउंटर से अलग-अलग टिकट खरीदते हुए भी देखा गया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दोहरे एलिवेटेड कॉरिडोर के फायदों के बारे में बताया. इस कॉरिडोर में मेट्रो रेल लाइन के साथ-साथ फ्लाईओवर भी बनाया गया है, जिससे शहर में यातायात की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी.
राज्यपाल सुधा यादव, सांसद तेजस्वी सूर्या और मंत्री के बी गौड़ा ने भी मेट्रो ट्रेन में सफर किया. पिंक लाइन की कुल लंबाई 21.25 किलोमीटर है और इस पर 18 स्टेशन हैं. प्रधानमंत्री ने जिस एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया, उस पर छह स्टेशन हैं. वहीं, भूमिगत खंड में 12 स्टेशन होंगे, जिसका निर्माण कार्य अभी जारी है.
एक आधिकारिक बयान के अनुसार कलेना अग्रहारा से तवरेकेरे तक पिंक लाइन परियोजना का निर्माण करीब 3,470 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. इस नए खंड से शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क बेहतर होगा, रोजाना आवागमन आसान होगा, यात्रा का समय घटेगा और बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं मजबूत होंगी.
अधिकारियों के मुताबिक नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन का 7.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड खंड कलेना अग्रहारा से तवरेकेरे और सुद्दागुंटेपल्या तक फैला है. इसके जयदेव स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो लाइन से जुड़ने की उम्मीद है. इस खंड पर आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा 14 नवंबर को सुबह छह बजे से शुरू होगी.
On board the Pink Line. Exceptional infrastructure for a vibrant city like Bengaluru. ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪಯಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ. https://t.co/ZCmO5IajS6— Narendra Modi (@narendramodi) November 13, 2026
जयदेवा हॉस्पिटल स्टेशन पर इंटरचेंज
पिंक लाइन मेट्रो रूट पर जयदेव हॉस्पिटल स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा दी गई है. जयदेवा मेट्रो स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिटी रूट के लिए इंटरचेंज की सुविधा बनाई गई है. पिंक लाइन के इस शुरुआती सेक्शन से बन्नेरघट्टा रोड पर आने-जाने वालों को फायदा होगा। इससे सिल्क बोर्ड, HSR लेआउट, जयनगर, मैजेस्टिक और व्हाइटफील्ड समेत शहर के किसी भी हिस्से में जाना आसान हो जाएगा.
शुरुआती दौर में, इस रूट पर पांच डेडिकेटेड ट्रेनें चलेंगी, जिसमें हर आठ मिनट में एक ट्रेन चलेगी. आने वाले दिनों में, पैसेंजर की संख्या और सिग्नलिंग सिस्टम की स्थिरता के आधार पर इस गैप को और कम करने की योजना है। नई लाइन शहरी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, रोजाना आने-जाने को आसान बनाएगी, यात्रा का समय कम करेगी और बेंगलुरु में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं को मजबूत करेगी.
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