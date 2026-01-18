ETV Bharat / bharat

PM मोदी ने दो अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, काजीरंगा कॉरिडोर की नींव रखी

पीएम मोदी ने असम में 6,957 करोड़ रुपये की काजीरंगा कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी, दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई.

PM MODI FLAGS OFF AMRIT BHARAT
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 18, 2026 at 12:38 PM IST

नागांव: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों, गुवाहाटी (कामाख्या)-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़-लखनऊ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. इसी के साथ आसाम के नागांव जिले के कालियाबोर में नेशनल हाईवे 715 के कालियाबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन को 4-लेन करने वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की भी नींव रखी. इस प्रोजेक्ट की कीमत 6,950 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

86 किलोमीटर लंबा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर्यावरण का ध्यान रखने वाला एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है. इसमें 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर होगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा, 21 किलोमीटर का बाईपास सेक्शन होगा, और मौजूदा एनएच-715 हाईवे सेक्शन को 30 किलोमीटर चौड़ा करके दो से चार लेन किया जाएगा.

इस प्रोजेक्ट का मकसद पार्क की रिच बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा पक्का करते हुए रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है. यह प्रोजेक्ट नागांव, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से गुजरेगा और इससे अपर असम, खासकर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा. एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर जानवरों की बिना रुकावट आवाजाही पक्का करेगा और इंसान-वाइल्डलाइफ टकराव को कम करेगा. इससे रोड सेफ्टी भी बढ़ेगी, ट्रैवल टाइम और एक्सीडेंट रेट कम होंगे, और बढ़ते पैसेंजर और माल ढुलाई ट्रैफिक को सपोर्ट मिलेगा.

प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर, जाखलाबंधा और बोकाखाट में बाईपास बनाए जाएंगे, जिससे कस्बों में भीड़ कम करने, शहरी मोबिलिटी में सुधार करने और स्थानीय लोगों के जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. पीएम मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के मॉडल का भी रिव्यू किया. इससे पहले दिन में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के लिए जनता के जबरदस्त उत्साह को दिखाता है.

इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, 'असम के सामने आज एक बड़ी चुनौती है. यह असम की पहचान और संस्कृति को बचाने की चुनौती है. जिस तरह से असम में बीजेपी सरकार घुसपैठ से निपट रही है, उसकी तारीफ हो रही है. यही नहीं हमारे जंगलों को बचा रही है, हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ढांचों को बचा रही है, और उन्हें कब्जे से आजाद करा रही है.' उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला.कहा, 'सिर्फ सरकार बनाने और कुछ वोट जीतने के लिए, उन्होंने आपकी जमीन घुसपैठियों को दे दी. घुसपैठिए असम के साथ-साथ देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हैं. आपको कांग्रेस से सावधान रहने की ज़रूरत है.'

ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे, 'बागुरुम्बा दोहो 2026' में हुए शामिल

