प्रधानमंत्री मोदी 15 मई से UAE, नीदरलैंड समेत पांच देशों की यात्रा करेंगे
पीएम मोदी की इस यात्रा में संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं.
Published : May 13, 2026 at 9:05 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक पांच देशों की यात्रा पर रहेंगे. पीएम मोदी की इस विदेश यात्रा में संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं. इस यात्रा के एजेंडे में ऊर्जा सुरक्षा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी पर फोकस होने की उम्मीद है.
बुधवार को नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज (Sibi George) ने कहा कि प्रधानमंत्री 15 मई को UAE से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां वे UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत करेंगे. जॉर्ज ने कहा, "UAE दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा मुख्य मुद्दों में से एक होने की उम्मीद है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सहयोग और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़े दो जरूरी समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है."
पीएम मोदी की यूरोपीय संघ के देशों की यात्रा भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद हो रही है.
इस यात्रा में तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेना और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप पर आधारित बड़े जुड़ाव शामिल होंगे.
नीदरलैंड्स में, पीएम मोदी डच प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और किंग विलेम-अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मिलेंगे.
इस दौरे से जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और समुद्री समन्वय में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है. मोदी का बिज़नेस लीडर्स से बातचीत करने और भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है.
स्वीडन की यात्र पर पीएम मोदी, इंडिया-स्वीडन इनोवेशन पार्टनरशिप डायलॉग में हिस्सा लेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लचीली सप्लाई चेन, क्लाइमेट एक्शन, डिफेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर विचार-विमर्श करेंगे. पीएम मोदी यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ, यूरोपियन राउंडटेबल फॉर इंडस्ट्री में भी शामिल होंगे, जो बड़े यूरोपियन बिजनेस को रिप्रेजेंट करने वाला एक उच्च स्तरीय CEOs का फोरम है.
नॉर्वे का दौरा पीएम मोदी का नॉर्डिक देश का पहला दौरा होगा और चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे का पहला दौरा होगा. बातचीत स्वच्छ ऊर्जा, ऑफशोर विंड, आर्कटिक कोऑपरेशन, ब्लू इकॉनमी इनिशिएटिव और रिसर्च कोलैबोरेशन पर फोकस रहने की उम्मीद है.
अपनी विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव इटली में पीएम मोदी, अपनी समकक्ष जियोर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत और इटैलियन बिज़नेस लीडर्स के साथ मीटिंग शामिल होंगे. जॉर्ज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय का भी दौरा करेंगे.
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