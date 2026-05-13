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प्रधानमंत्री मोदी 15 मई से UAE, नीदरलैंड समेत पांच देशों की यात्रा करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक पांच देशों की यात्रा पर रहेंगे. पीएम मोदी की इस विदेश यात्रा में संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं. इस यात्रा के एजेंडे में ऊर्जा सुरक्षा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी पर फोकस होने की उम्मीद है. बुधवार को नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज (Sibi George) ने कहा कि प्रधानमंत्री 15 मई को UAE से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां वे UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत करेंगे. जॉर्ज ने कहा, "UAE दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा मुख्य मुद्दों में से एक होने की उम्मीद है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सहयोग और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़े दो जरूरी समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है." पीएम मोदी की यूरोपीय संघ के देशों की यात्रा भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद हो रही है. इस यात्रा में तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेना और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप पर आधारित बड़े जुड़ाव शामिल होंगे. नीदरलैंड्स में, पीएम मोदी डच प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और किंग विलेम-अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मिलेंगे.