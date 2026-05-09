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कौन हैं वह शख्स जिनके पीएम मोदी ने छुए पैर, गले लगाया, आशीर्वाद लिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को सम्मानित किया. ( ANI )

कोलकाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोलकाता स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिलचस्प नजारा सामने आया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे तो उन्होंने इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति को पहले गले लगाया. फिर उनके पांव छुए और फिर काफी देर तक उनके साथ गले लगे रहे. वहीं बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें नम हो गईं. इसके साथ ही यह सवाल पूछा जाने लगा कि पीएम मोदी ने शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर आखिर किस व्यक्ति को गले लगाया. बता दें कि पीएम मोदी ने जिनको गले लगाया और उन्हें शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया वह वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार थे. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ हुए थे गिरफ्तार

98 साल की उम्र में भी, सरकार आज़ादी के बाद के भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के लोगों में से एक हैं. 1952 में, उन्हें कश्मीर में भारतीय तिरंगा फहराने के आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था.