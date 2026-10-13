विरोध प्रदर्शनों से डरते हैं पीएम मोदी, पूरा देश जंतर-मंतर बन जाएगा: अभिजीत दिपके
अभिजीत दिपके ने कहा कि अगर पीएम मोदी को लगता है कि जंतर-मंतर को लिस्ट से हटाने से विरोध रुक जाएगा, तो वह गलत हैं.
Published : October 13, 2026 at 1:34 PM IST
हिंगोली (महाराष्ट्र): देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव आयोग की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी और दिल्ली में 'इंडिया ब्लॉक' के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक माहौल गरमा रहा है. इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया है कि सरकार को विरोध की खास जगह से नहीं, बल्कि जनता के विरोध में उठने के विचार से डर लगता है.
दिपके ने जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थल की सूची से हटाने को लेकर भी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि जंतर-मंतर को लिस्ट से हटाने से विरोध रुक जाएगा, तो वह गलत हैं. जंतर-मंतर दिल्ली में सिर्फ एक जगह नहीं है; यह विरोध और प्रतिरोध का प्रतीक है. इसलिए, किसी एक जगह पर रोक लगाने से विरोध की आवाज नहीं दब सकती.
इसके उलट, उन्होंने चेतावनी दी कि पूरा देश 'जंतर-मंतर' में बदल जाएगा, और दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे.
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर दिपके ने कहा कि वह इस समय सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के काम करने के तरीके पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं.
VIDEO | Hingoli: CJP founder Abhijeet Dipke on the INDIA bloc's protest says, "Narendra Modi's fear is evident from the fact that he has removed Jantar Mantar as a designated protest site. He thinks protests will stop if Jantar Mantar is no longer a designated protest site, but that is not going to happen. Jantar Mantars will now emerge across the country. Narendra Modi's problem is not with Jantar Mantar as a location, but with protests. We must understand this." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल
हालांकि, उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में, मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के बाद, यह रवैया अपनाया जा रहा है कि अगर वे अभी वोट नहीं दे सकते, तो वे अगली बार वोट दे सकते हैं.
मतदाताओं के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए, दिपके ने सवाल किया, "अगर मतदाताओं को बाद में वोट देने की सलाह दी जा रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसी तरह नरेंद्र मोदी से कहेगा कि वे इस बार चुनाव न लड़ें, बल्कि अगले चुनाव में लड़ें?
NDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन का स्वागत
दिपके ने दिल्ली में INDIA ब्लॉक द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का स्वागत किया. विरोध को अहम और बहुत जरूरी बताते हुए, उन्होंने देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर ऐसे प्रदर्शन करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के तौर पर, लोकतंत्र में जनता से जुड़े मुद्दे उठाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने की उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा देने तक पूरे देश में ऐसे विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे.
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