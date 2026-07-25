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पीएम मोदी का 24 घंटे में दूसरा वीडियो आया सामने, Zen Z को थैंक्स देते हुए कही बड़ी बात

पीएम मोदी लगातार युवाओं को संदेश दे रहे हैं. आंदोलनकारी छात्रों को लेकर उन्होंने बड़ बयान दिया है. विस्तार से पढ़ें.

PM MODI RELEASES NEW VIDEO
पीएम मोदी का 24 घंटे में दूसरा वीडियो आया सामने, (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 6:52 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर नया वीडियो शेयर किया है. इस बार उन्होंने लोगों का आभार जताते हुए बड़ी बातें कही हैं. इससे पहले उन्होंने गुरुवार देर रात भी एक वीडियो जारी किया था.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि धन्यवाद दोस्तों. मुझे कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिला. जिस तरह से आपने मेरे वीडियो पर रिस्पॉन्स दिया और आपके पॉजिटिव सुझावों के लिए मैं आभारी हूं. सभी का धन्यवाद. उन्होंने आगे कहा कि आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा, और हमारा कनेक्शन और भी मजबूत और एक्टिव होता जाएगा.पीएम मोदी का यह संदेश उनके उस ऐलान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी. नीट यूजी 2026 (NEET-UG 2026) एग्जाम में कथित गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की अगुवाई में प्रोटेस्ट जारी है.

इससे पहले गुरुवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर शेयर किए गए एक सेल्फ-रिकॉर्डेड वीडियो में, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि यूनियन कैबिनेट फास्ट-ट्रैक कोर्ट और अपराधियों के लिए कड़ी सजe देने वाले एक ड्राफ्ट बिल पर विचार करेगी. उन्होंने कहा कि मैंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं. विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और संसद के चल रहे मानसून सत्र में नीट (NEET) पेपर लीक मामले पर विस्तार से चर्चा की मांग कर रहा है. इस विवाद के चलते सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

वीडियो के साथ प्रधानमंत्री ने लिखा कि शुक्रवार की कैबिनेट में पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी. पीएम ने कहा कि दोस्तों, मुझे पता है कि पेपर लीक कोई आम बात नहीं है. लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए यह बहुत दुख की बात है. और इसीलिए, पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक की घटनाओं के बाद, कई बड़े कदम उठाए गए हैं. गुनहगार पकड़े गए हैं; वे अभी जेल में हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह पक्का करना था कि स्टूडेंट्स का पूरा साल बर्बाद न हो. एग्जाम तुरंत कराना बहुत जरूरी था. सरकार ने कम से कम समय में करीब 22 लाख स्टूडेंट्स के एग्जाम कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी. और अभी पांच-छह दिन पहले, 19 तारीख को ही रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए गए. पूरे देश से सफल स्टूडेंट्स की खुशी की खबरें आ रही हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार यहीं नहीं रुक रही है, हालांकि, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ इतने से संतुष्ट हैं. और इसलिए, आज मैंने विभाग को फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स बनाने के निर्देश दिए हैं. विभागों ने बहुत मेहनत की और कल शुक्रवार देर रात मुझे एक ड्राफ्ट दिया. इस ड्राफ्ट पर, जिसमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स और कड़ी सजाओं के नियम शामिल हैं. कल कैबिनेट में चर्चा होगी. पीएम मोदी ने आगे कहा कि कैबिनेट के साथियों के सुझावों को शामिल करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. इस बिल को जल्द से जल्द हाउस में पास कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सोमवार से पार्लियामेंट के मानसून सत्र 2026 का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं की भलाई और भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है! जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

पढ़ें: नीट पेपर लीक 2026 पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान- फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

CJP के विरोध के बीच PM मोदी ने 'पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई' का वादा किया

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