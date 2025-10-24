ETV Bharat / bharat

बिहार के चुनावी रण में आज से पीएम मोदी की ग्रैंड एंट्री, कर्पूरी ठाकुर के गांव से करने जा रहे प्रचार का आगाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचार की करेंगे शुरुआत , कर्पूरी ग्राम जाने के लिए पीएम समस्तीपुर पहुचें.

बिहार के चुनावी रण में आज से पीएम मोदी की ग्रैंड एंट्री (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 24, 2025 at 8:16 AM IST

समस्तीपुर : बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद पीएम मोदी समस्तीपुर से पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव से शुरू करने जा रहे है. आज पीएम कर्पूरी ठाकुर के गांव पंहुचेंगे और वंहा से करीब तीन किलोमीटर दूर दुधपुरा में जनसभा को संम्बोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान आज से : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए अपना प्रचार अभियान आज से शुरू कर रहे हैं. उन्होंने समस्तीपुर और बेगूसराय में अपनी पहली रैलियों से पहले भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के लिए कर्पूरी ग्राम का दौरा करने का फैसला किया है.

कर्पूरी ग्राम से शुरूआत के सियासी मायने: माना जा रहा है कि ये फैसला अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को लुभाने की कोशिश माना जा रहा है. वहीं बिहार की आबादी में ईबीसी समुदाय 36 प्रतिशत है और यही वर्ग अक्सर चुनावों के नतीजे तय करता है. कर्पूरी ठाकुर के बेटे और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि पीएम मोदी का यह दौरा अचानक तय हुआ है और यहां से चुनाव प्रचार का आगाज एडीए में नई जोश भरेगा.

पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा सख्त (ETV Bharat)

पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा सख्त: पीएम के आगमन को लेकर जंहा सुरक्षा सख्त है. पीएम के आगमन को लेकर जंहा एनडीए घटक दल का जोश हाई है, वहीं इस कार्यक्रम को देखते हुए एसपीजी से लेकर केंद्रीय और राज्य से जुड़ी एजेंसी सुरक्षा व्यवस्था में जुटी है. जानकारी के अनुसार आज यानि 24 अक्टूबर को पीएम पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव पंहुचेंगे. जहां वो कर्पूरी स्मृति भवन जाने के बाद, सड़क मार्ग से करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित दुधपुरा हवाई अड्डा मैदान पंहुचेंगे. जंहा वे जनसभा को संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान आज से,दुधपुरा में पहली चुनावी सभा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान आज से,दुधपुरा में पहली चुनावी सभा (ETV Bharat)

प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी की तैयारी: पीएम के आगमन को लेकर गुरुवार को जिला प्रशासन समेत, कई सुरक्षा एजेंसी ने तमाम तैयारियों की समीक्षा की. वहीं एनडीए घटक दल के बड़े नेता भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर बैठक करते दिखे. इसी कड़ी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री व बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम स्थल पर एनडीए घटक दलों के साथ बैठक की.

प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी ने तैयारी की समीक्षा की (ETV Bharat)

'देश में एक ही जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर': इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस को सम्बोधित करते हुए कहा कि, पूरे देश के एक ही जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर हैं. वंही उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि, आज उनकी पदवी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है.

पीएम बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचार की करेंगे शुरुआत
पीएम बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचार की करेंगे शुरुआत (ETV Bharat)

पीएम का कार्यक्रम: अब तक कार्यक्रम को लेकर मिल रही जानकारी के अनुसार, पीएम करीब 10 बजे कर्पूरी ग्राम पंहुचेंगे. वंहा वो जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देंगे करीब आधे घंटे रुकने के बाद दुधपुरा स्थित कार्यक्रम स्थल पंहुचेंगे.

