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PM मोदी आज NaMo App के जरिए असम और पुडुचेरी के वोटरों से जुड़ेंगे

पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए असम और पुडुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे.

PM Modi to engage with Assam Puducherry voters via NaMo App today
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटोे) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 30, 2026 at 8:50 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 'मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद' आउटरीच कार्यक्रम के तहत नमो (NaMo) ऐप के जरिए असम और पुडुचेरी दोनों जगहों पर लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे.

प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे असम के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे, जिसमें वे आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े अहम मुद्दों पर बात करेंगे. बाद में शाम 5:30 बजे वे पुडुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में पीएम मोदी ने पिछले एक दशक में असम में हुई विकास की प्रगति पर प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा कि राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास किया है और विश्वास जताया कि मतदाता 'डबल-इंजन' वाली एनडीए सरकार को एक और कार्यकाल के लिए समर्थन देंगे. पुडुचेरी के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले पाँच सालों में इस केंद्र शासित प्रदेश की उम्मीदों को पूरा किया है.

उन्होंने आगे कहा कि इस प्रदर्शन का नतीजा शायद आने वाले चुनावों में जनता के लगातार समर्थन के रूप में सामने आएगा. पिछले 5 सालों में डबल-इंजन वाली एनडीए सरकार ने पुडुचेरी के लोगों की उम्मीदों को पूरा किया है. इसीलिए पुडुचेरी के लोग एक बार फिर एनडीए को अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, '30 तारीख को शाम 5:30 बजे ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद पुडुचेरी’ में शामिल होने का इंतजार है.'

बीजेपी की असम यूनिट द्वारा 27 मार्च को जारी एक बयान के अनुसार इस बातचीत से प्रधानमंत्री को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और आम जनता से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा. इस वर्चुअल कार्यक्रम को एक अहम चुनावी पहल के तौर पर देखा जा रहा है. इसका मकसद अहम विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं तक पहुँच बढ़ाना और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना है.

इससे पहले 1 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी में देश को कई विकास परियोजनाएँ समर्पित की थी और 2,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी. इस कार्यक्रम के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के विकास की गति को तेज करने के लिए आध्यात्मिक पर्यटन, इको-टूरिज्म और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार के जोर को रेखांकित किया.

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