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सेशेल्स दौरे पर पीएम मोदी रवाना, कहा- हमारे विजन महासागर में एक अहम पार्टनर

पीएम मोदी ने इस दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा है. उन्होंने सेशेल्स को अहम पार्टनर बताया.

PM MODI SEYCHELLES VISITS
सेशेल्स दौरे पर पीएम मोदी रवाना (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 9:54 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को दो दिवसीया विक्टोरिया और सेशेल्स के विदेशी दौरे पर रवाना हुए. जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी वहां देश के नेशनल डे के गोल्डन जुबली समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लेंगे.

इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सेशेल्स के लिए निकल रहा हूं, जहां मैं उनके नेशनल डे समारोह में हिस्सा लूंगा. इस साल, यह और भी खास है क्योंकि यह गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है. उन्होंने आगे लिखा कि सेशेल्स एक कीमती समुद्री पड़ोसी है और हमारे विजन महासागर (MAHASAGAR) में एक अहम पार्टनर है. इसके साथ ही ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में भी सहायक है. मैं अपने दोस्त, सेशेल्स रिपब्लिक के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ बातचीत का इंतजार कर रहा हूं. मुझे इस विजिट के दौरान सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने का सम्मान मिला है. मैं वहां भारतीय समुदाय से मिलने को भी उत्सुक हूं.

बता दें, प्रधानमंत्री का 27 जून से 29 जून तक की यह विदेश यात्रा सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर हो रहा है और इसका मकसद दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही पार्टनरशिप को और मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि यह दौरा दोनों देशों को अपनी पुरानी पार्टनरशिप को और गहरा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ावा देते हुए अपने लोगों की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का मौका देगा.

प्रधानमंत्री ने अपने जाने वाले बयान में कहा कि फरवरी 2026 में राष्ट्रपति हर्मिनी के भारत के सफल राजकीय दौरे को आगे बढ़ाते हुए, मैं हमारी हमेशा रहने वाली दोस्ती को और मज़बूत करने के मकसद से होने वाली बातचीत का इंतजार कर रहा हूं. हम सब मिलकर अपने लोगों की तरक्की को आगे बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे.

इस दौरे के दौरान, पीएम मोदी राष्ट्रपति हर्मिनी के साथ बातचीत करेंगे ताकि द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे का रिव्यू किया जा सके और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया जा सके. प्रधानमंत्री सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बनेंगे, इसके अलावा वे द्वीपीय देश में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे. यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि भारत और सेशेल्स डिप्लोमैटिक रिश्तों की शुरुआत की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, जो आपसी भरोसे, साझा डेमोक्रेटिक मूल्यों, अलग-अलग तरह के लोगों के लिए सम्मान और लोगों के बीच गहरे रिश्तों पर आधारित हैं.

इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की एक टुकड़ी, इंडियन नेवी के दो जहाजों के साथ, गोल्डन जुबली नेशनल डे सेलिब्रेशन में भी हिस्सा लेगी, जो दोनों देशों के बीच करीबी डिफेंस और समुद्री सहयोग को दिखाएगा. पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होने, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ने और एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल क्षेत्र के साझा विज़न को मज़बूत करने की उम्मीद है.

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