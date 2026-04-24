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बंगाल में पीएम मोदी की हुंकार, '4 मई के बाद खुलेगी हर जुल्म की फाइल'

पीएम मोदी ने संदेशखाली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाते हुए पश्चिम बंगाल की महिलाओं से समर्थन देने की अपील की.

PM Modi Dumdum Rally
पीएम मोदी. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 3:07 PM IST

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दमदम (पश्चिम बंगाल): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं से विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भाजपा का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने सत्ताधारी टीएमसी को "महिला विरोधी" पार्टी बताया. यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के पास 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' का मॉडल है और पार्टी को वोट देने से टीएमसी द्वारा "बेटियों पर किए जाने वाले अत्याचारों" से मुक्ति सुनिश्चित होगी.

प्रधानमंत्री ने कहा, "टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है. भाजपा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास मॉडल पर काम करती है. आप हमें वोट दें. हम बंगाल को सालों की कठिनाइयों से मुक्त करेंगे. टीएमसी के डर से मुक्ति, टीएमसी के भ्रष्टाचार से मुक्ति, टीएमसी के सिंडिकेट से मुक्ति, बेटियों पर होने वाले अत्याचारों से मुक्ति, पलायन की मजबूरी से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति और घुसपैठियों के कब्जे से मुक्ति."

पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर महिलाओं को देर रात घर से बाहर न निकलने की उनकी टिप्पणी को लेकर भी तीखा हमला किया. देशभर को झकझोर देने वाले आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इस जघन्य अपराध के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने इस मामले की पीड़िता की मां को ही अपना उम्मीदवार बनाया है.

उन्होंने कहा, "जब बंगाल की महिलाएं न्याय मांगती हैं, तो टीएमसी उन्हें अपने घरों से बाहर न निकलने के लिए कहती है. उस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने में मदद की थी, लेकिन टीएमसी ने उस बेटी को उनसे छीन लिया. हमने उस मां को ही अपना उम्मीदवार बनाया है. भाजपा ने संदेशखाली की पीड़िता को भी नेतृत्व करने का अवसर दिया है."

पीएम मोदी ने महिला शक्ति पर अपना अटूट भरोसा जताते हुए कहा कि वे "21वीं सदी के बंगाल की एक नई गाथा" लिखेंगी. उन्होंने कहा, "मैं देख रहा हूं कि बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल का नया इतिहास लिखने जा रही है. बंगाल की हर महिला कह रही है- अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम टीएमसी सरकार को बदल देंगे. मैं आज बंगाल की हर बेटी को यह भरोसा दिलाने आया हूं कि भाजपा उनके सपनों को कुचलने नहीं देगी."

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद दोषियों को सजा दी जाएगी और महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी. इसे "मोदी की गारंटी" बताते हुए उन्होंने कहा, "4 मई को भाजपा सरकार बनने के बाद, हर अन्याय और हर अत्याचार की फाइल खोली जाएगी. यह मोदी की गारंटी है."

उन्होंने कहा, "भाजपा बंगाल की हर बहन और बेटी के सपनों को पूरा करने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बंगाल की बहनों से भाजपा का सीधा वादा है कि भाजपा आपको सुरक्षा देगी, भाजपा आपको सम्मान देगी और भाजपा से ही आपको समृद्धि मिलेगी." उन्होंने आगे कहा, "भाजपा सरकार में यहां की हर महिला के जीवन में खुशियां आएंगी और गरीब बहनों को मुफ्त राशन मिलेगा. कोई भी 'सिंडिकेट' आपके अधिकारों को नहीं छीन पाएगा."

इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में 91.91 प्रतिशत का भारी मतदान दर्ज किया गया है. दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना तय है, जिसके बाद 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी.

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