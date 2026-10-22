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मोदी और टस्क ने भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ( X / @MEAIndia )

By PTI 3 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के उनके समकक्ष डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार को नई दिल्ली में व्यापक बातचीत की और दोनों नेताओं ने बढ़ती वैश्विक अस्थिरता के बीच दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का गुरुवार को संकल्प लिया. साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर सहमति जताई.

यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर फिर से जोर दिए जाने के बीच, टस्क तीन दिवसीय भारत यात्रा पर हैं.

वार्ता के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन में विश्वास रखते हैं. उन्होंने कहा कि भारत, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति लाने के हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहेगा. पीएम मोदी ने कहा, "आज हम रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए. हम पोलैंड की कंपनियों को आमंत्रित करते हैं कि वे इन सभी रणनीतिक क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर सह-विकास और सह-उत्पादन के काम में शामिल हों. महत्वपूर्ण खनिजों और कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में भी, हम पोलैंड की विशेषज्ञता के साथ नई साझेदारियां बनाएंगे." उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड के बीच मित्रता न सिर्फ राजनयिक संबंधों पर, बल्कि मानवता और करुणा की साझा विरासत पर भी आधारित है. उन्होंने कहा, "द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जामनगर और कोल्हापुर के राजघरानों ने भारत में पोलैंड के हजारों बच्चों और परिवारों को आश्रय दिया था. पोलैंड ने भी 2022 में यूक्रेन से हमारे छात्रों की सुरक्षित वापसी में मदद करके मानवता की इसी भावना का परिचय दिया."