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पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे 2,400 करोड़ का तोहफा, विकसित भारत रोजगार योजना

प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) के मुताबिक इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद से देश भर में करीब 15 लाख रोजगार के मौके बने हैं. इसे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होने और हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है. इस स्कीम के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारी 15,000 रुपये तक के इंसेंटिव के हकदार हैं, जो उन्हें वर्कफोर्स में शामिल होने पर आर्थिक मदद देता है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को विज्ञान भवन में होने वाले एक खास प्रोग्राम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत करीब 2,400 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन राशि बांटेंगे.

जो नियोक्ता और रोजगार पैदा कर रहे हैं, उन्हें हर एक्स्ट्रा कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति महीने तक का प्रोत्साहन राशि मिल सकता है. इससे लगातार रोजगार पैदा करने को बढ़ावा मिलता है. आर्थिक विकास को बढ़ाने में विनिर्माण की अहमियत को समझते हुए यह स्कीम विनिर्माण सेक्टर में नियोक्ता को चार साल के लिए प्रोत्साहन राशि देती है, जबकि दूसरे सेक्टर्स में नियोक्ता दो साल के लिए प्रोत्साहन के लिए योग्य हैं.

सरकार के अनुसार यह पहल रोजगार से होने वाली ग्रोथ के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने और यह पक्का करने के उसके कमिटमेंट को दिखाती है कि आर्थिक बढ़ोतरी के फायदे, खासकर युवाओं के लिए, अच्छी फॉर्मल रोज़गार के मौकों में बदलें. कुल 99,446 करोड़ रुपये के खर्च के साथ, यह स्कीम अगस्त 2025 में लागू हुई ताकि दो सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां बनाई जा सकें.

सरकार ने कहा कि कुल टारगेटेड बेनिफिशियरी में से लगभग 1.92 करोड़ ऐसे होंगे जो पहली बार वर्कफोर्स में शामिल होंगे. सरकार के अनुसार इस स्कीम से फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने, सोशल सिक्योरिटी कवरेज को मजबूत करने और वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों को सपोर्ट करके एक डेवलप्ड इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने में एक बड़ा रोल निभाने की उम्मीद है.

पीएम-वीबीआरवाई पिछले साल 1 अगस्त को लागू हुआ था. कुल 99,446 करोड़ रुपये के खर्च के साथ, इस स्कीम का मकसद दो साल के समय में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां बनाने को बढ़ावा देना है. इसमें लगभग 1.92 करोड़ ऐसे लोग शामिल हैं जो पहली बार वर्कफोर्स में शामिल हुए हैं.