'मुझे विश्वास है कि मेरी राजकीय यात्रा हमारे स्थायी संबंधों को और मजबूत करेगी': इजराइल यात्रा से पहले PM मोदी
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आने वाले दौरे को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह पार्टनरशिप लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है.
Published : February 25, 2026 at 10:09 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली से इजराइल के लिए दो दिवसीय दौरे पर रवाना हुए. इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे. दोनों नेता भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी में हुई अहम तरक्की का अवलोकन करेंगे.
प्रधानमंत्री ने जाने से पहले दिए गए बयान में कहा, 'मेरे प्यारे दोस्त प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बुलावे पर, मैं 25-26 फरवरी 2026 तक इज़राइल का स्टेट विज़िट करूंगा.' दोनों देशों के रिश्तों के रास्ते पर रोशनी डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत और इजराइल के बीच एक मजबूत और कई तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें हाल के सालों में जबरदस्त बढ़ोतरी और तेजी देखी गई है.'
उन्होंने आगे कहा कि वह नेतन्याहू के साथ अलग-अलग सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के मकसद से होने वाली बातचीत का इंतजार कर रहे हैं. 'मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत का इंतजार कर रहा हूँ.'
Two ancient nations open a new chapter: Israel's leading daily on PM Modi's visit— IANS (@ians_india) February 25, 2026
· As Prime Minister Narendra Modi embarked on his two-day Israel visit, a leading Israeli daily on Wednesday rolled out a warm and symbolic welcome on its front page, headlined: " namaste modi, two… pic.twitter.com/JfBbhKc1Ta
दोनों देशों के नेता विज्ञान, प्रोद्दोगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, कृषि, पानी प्रबंधन, व्यापार, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी लेन-देन जैसे सहयोग के अलग-अलग क्षेत्र में आगे के मौकों पर चर्चा करेंगे. नेताओं के आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार शेयर करने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री इजराइल के राष्ट्रति आइजैक हर्जोग से भी मिलेंगे. यह दौरान दोनों देशों के बीच गहरी और लंबे समय से चली आ रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और पक्का करेगी और आम चुनौतियों को रिव्यू करने के साथ-साथ दो मजबूत डेमोक्रेसी के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप के लिए अपने कॉमन विजन को पाने की कोशिशों को फिर से अलाइन करने का मौका देगी.
डिप्लोमैटिक बातचीत की अहमियत दिखाते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आने वाले दौरे को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह पार्टनरशिप लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है. नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना 'प्यारा दोस्त' बताया और दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल पर जोर दिया.
उन्होंने कहा, 'आज सुबह हमारी कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत में मैंने अपने प्यारे दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बुधवार को होने वाले ऐतिहासिक इजराइल दौरे के बारे में बात की.' इस रिश्ते को 'दो ग्लोबल लीडर्स के बीच एक मजबूत गठबंधन' बताते हुए, नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल और भारत इनोवेशन, सिक्योरिटी और एक जैसे स्ट्रेटेजिक विजन में पार्टनर हैं.
यात्रा के प्लान के बारे में और जानकारी देते हुए नेतन्याहू ने कन्फर्म किया कि प्राइम मिनिस्टर बुधवार को आएंगे और नेसेट (इज़राइली पार्लियामेंट) में स्पीच देंगे. इस विजिट में येरुशलम में एक इनोवेशन इवेंट और याद वाशेम (होलोकॉस्ट के पीड़ितों के लिए इजराइल का ऑफिशियल मेमोरियल इंस्टीट्यूशन) का जॉइंट विजिट भी शामिल होगा. अपने व्यक्तिगत मित्रता पर जोर देते हुए नेतन्याहू ने याद किया, 'हम पर्सनल दोस्त हैं. हम अक्सर फोन पर बात करते हैं और एक-दूसरे से मिलते रहते हैं.'