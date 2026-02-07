ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की यात्रा पर मलेशिया के लिए रवाना हुए

मलेशिया में 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं. ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय है.

PM Modi departs Malaysia
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 9:53 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मलेशिया की यात्रा के लिए रवाना हो गए जो अगले दो दिनों तक चलेगी. इस दौरान पीएम मोदी अपने समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे.

विदेश मंत्रालय के अनुसार यह आने वाली यात्रा पीएम मोदी की मलेशिया की तीसरी यात्रा होगी और अगस्त 2024 में द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने के बाद यह पहली यात्रा होगी.

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान भारत रक्षा क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर नजर रख रहा है, जिसमें डॉर्नियर विमानों की बिक्री, स्कॉर्पीन पनडुब्बियों और एसयू-30 विमानों का रखरखाव शामिल है.

अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी मलेशिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों और अन्य बिजनेस प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे. मलेशिया में 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय है और दूसरा सबसे बड़ा पीआईओ समुदाय (27.5 लाख) है. मलेशिया आसियान और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मुख्य स्तंभ है.

कुआलालंपुर के ब्रिकफील्ड्स में स्थित तोरण गेट दोनों देशों के बीच लगातार दोस्ती की निशानी के तौर पर भारत की तरफ से मलेशिया को एक तोहफा है. तोरण गेट का उद्घाटन 23 नवंबर, 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने मिलकर किया था.

19-21 अगस्त 2024 को अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा के दौरान भारत-मलेशिया के राजनयिक संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया गया. दोनों देशों के बीच संबंध पहले 2015 में 'उन्नत रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर पहुंचाए गए थे, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने मलेशिया का दौरा किया था.

दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1957 में स्थापित हुए थे. पीएम मोदी ने 6 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात की थी.

पीएम मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में आयोजित 22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भी वर्चुअली हिस्सा लिया. दोनों प्रधानमंत्रियों ने 22 अक्टूबर 2025 को टेलीफोन पर भी बातचीत की थी.

