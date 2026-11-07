ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( file photo-ANI )

By PTI 1 Min Read

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की शाश्वत विजय का प्रतीक है.

मोदी ने उम्मीद जताई कि यह पर्व सभी को दयालुता का प्रसार करने, सकारात्मक सोच अपनाने और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा.