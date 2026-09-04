पीएम मोदी ने मेलोनी को दी बधाई, सबसे लंबे समय तक इटली की प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है.
Published : September 4, 2026 at 1:44 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को यूरोपियन देश के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी और आने वाले सालों में भी उनकी सफलता की कामना की.
पीएम मोदी ने मेलोनी की इस कामयाबी पर बधाई देते हुए, दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार की कोशिशों की तारीफ की. उन्होंने दोनों देशों के लोगों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई.
Congratulations to my friend Prime Minister Meloni on becoming the longest continuously serving Prime Minister in Italy's postwar history. This milestone is a reflection of the trust and confidence of the Italian people in her leadership.— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2026
Her friendship has also been…
एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, "इटली के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मेलोनी को बधाई. यह मील का पत्थर इटली के लोगों के उनके नेतृत्व पर भरोसे और विश्वास को दिखाता है."
उनकी दोस्ती भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में भी मददगार रही है और मैं अपने देशों के लोगों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए हमारे करीबी सहयोग को जारी रखने की उम्मीद करता हूं.
उन्होंने कहा, "आने वाले सालों में उनकी लगातार सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं." खास बात यह है कि जॉर्जिया मेलोनी की सरकार इटैलियन रिपब्लिक के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन गई, जिसने पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया. मेलोनी ने 22 अक्टूबर, 2022 को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर पद संभाला और शुक्रवार को उनकी सरकार के 1,413 दिन पूरे हो गए.
जुलाई की शुरुआत में, मेलोनी ने पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए पीएम बनने पर बधाई दी थी और दोनों देशों के लोगों के लिए नए मौके बनाने में उनके साथ काम करने की इच्छा जताई थी.
पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए मेलोनी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "नरेंद्र मोदी को बधाई जो आज भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं." हाल के हफ्तों में रोम में फिर से मिलना और साथ मिलकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी शुरू करना खुशी की बात है, जो हमारे देशों और हमारे लोगों के लिए भविष्य में नए मौके बनाने की ओर देखती है."
मई में, पीएम मोदी ने इटली का दो दिन का आधिकारिक दौरा किया, जहां उन्होंने मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला दोनों से बातचीत की. अपनी बैठक के दौरान, पीएम मोदी और मेलोनी ने आपसी रिश्तों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया.
दोनों नेताओं ने उच्च स्तरीय बातचीत की "मजबूत रफ़्तार" का स्वागत किया और नेताओं की सालाना बैठक करने पर सहमत हुए, जिसमें बहुपक्षीय कार्यक्रम के अलावा नियमित मंत्रिस्तरीय और संस्थागत स्तर की बैठकें भी शामिल हैं.
पीएम मोदी ने मेलोनी को एक हल्का-फुल्का और अनोखा तोहफा भी दिया था -- एक “मेलोडी” टॉफी पैकेट, जिससे सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होने वाला बहुत पॉपुलर “#मेलोडी” मोमेंट वापस आ गया. दोनों नेताओं के बीच हंसी-मजाक वाली इस अनौपचारिक बातचीत को बाद में इटली की पीएम ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जहां उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से मिले तोहफे के बारे में भी बात की. उस पल का वीडियो शेयर करते हुए मेलोनी ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए एक गिफ़्ट लाए -- एक बहुत, बहुत अच्छी टॉफ़ी -- मेलोडी”.
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