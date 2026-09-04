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पीएम मोदी ने मेलोनी को दी बधाई, सबसे लंबे समय तक इटली की प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड

पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ. ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को यूरोपियन देश के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी और आने वाले सालों में भी उनकी सफलता की कामना की. पीएम मोदी ने मेलोनी की इस कामयाबी पर बधाई देते हुए, दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनकी सरकार की कोशिशों की तारीफ की. उन्होंने दोनों देशों के लोगों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई. एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, "इटली के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने पर मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मेलोनी को बधाई. यह मील का पत्थर इटली के लोगों के उनके नेतृत्व पर भरोसे और विश्वास को दिखाता है." उनकी दोस्ती भारत-इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में भी मददगार रही है और मैं अपने देशों के लोगों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए हमारे करीबी सहयोग को जारी रखने की उम्मीद करता हूं. उन्होंने कहा, "आने वाले सालों में उनकी लगातार सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं." खास बात यह है कि जॉर्जिया मेलोनी की सरकार इटैलियन रिपब्लिक के युद्ध के बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन गई, जिसने पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया. मेलोनी ने 22 अक्टूबर, 2022 को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर पद संभाला और शुक्रवार को उनकी सरकार के 1,413 दिन पूरे हो गए.