ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस: पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, सीएम धामी ने जताया अभार, जानिये क्या कहा

उत्तराखंड आज 25 वें साल में प्रवेश कर गया है. इस मौके को रजत जयंती वर्ष रे रूप में मनाया जा रहा है.

UTTARAKHAND FOUNDATION DAY
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 9, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: आज उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस है. उत्तराखंड 25वें स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है. इसे लेकर प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. देहरादून एफआरआई में स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे. आज पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे.

पीएम मोदी ने देहरादून आने से पहले उत्तराखंड को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा -

उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य के मेरे सभी भाई-बहनों को अनेकानेक शुभकामनाएं. प्रकृति की गोद में बसी हमारी यह देवभूमि आज पर्यटन के साथ-साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है. प्रदेश के इस विशेष अवसर पर मैं यहां के विनम्र, कर्मठ और देवतुल्य लोगों की सुख-समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं.

इससे पहले पीएम मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे को लेकर भी एक्स पर पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा-

देवभूमि उत्तराखंड को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. 9 नवंबर को राज्य के गठन के रजत जयंती समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा. दोपहर करीब 12:30 बजे देहरादून के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिक्षा, सिंचाई और खेल सहित कई सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास करूंगा. इसके साथ ही एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करने का सुअवसर मिलेगा.

पीएम मोदी की शुभकामनाओं पर सीएम धामी ने उनका आभार जताया. सीएम धामी ने एक्स पर लिखा-

आपका उत्तराखण्ड आगमन हम सभी के लिए गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है. आपके मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखण्ड निरंतर विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है. उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर आपका सान्निध्य हम सभी राज्यवासियों के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का क्षण है.

सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान, सुनहरा भविष्य के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव की शुभकामनाएं दी.

पढे़ं-

TAGGED:

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस
उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष
पीएम मोदी उत्तराखंड दौरा
UTTARAKHAND FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.