पीएम मोदी स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए, बीजेपी नेताओं ने दी बधाई
जयशंकर ने कहा कि स्लोवाकिया का सबसे बड़ा नेशनल अवॉर्ड मिलना, भारत-स्लोवाकिया पार्टनरशिप को मजबूत करने में पीएम मोदी की लीडरशिप का सबूत है.
By ANI
Published : June 16, 2026 at 11:37 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को स्लोवाकिया के सबसे बड़े नेशनल अवॉर्ड, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) से सम्मानित किया गया. यह सम्मान स्लोवाकिया के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने में उनके योगदान और विदेश नीति के हितों और अंतरराष्ट्रीय पहचान को उनके समर्थन के लिए दिया गया.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, 'ब्रातिस्लावा में द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. इस सम्मान के लिए स्लोवाकिया के लोगों और सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो भारत के 140 करोड़ लोगों का है. मैं यह अवॉर्ड भारत और स्लोवाकिया के बीच हमेशा रहने वाली दोस्ती को समर्पित करता हूँ.'
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी ने इस अवॉर्ड को भारत और स्लोवाकिया के लोगों को जोड़ने वाले प्यार, भरोसे और प्यार का सबूत बताया और उम्मीद जताई कि यह सम्मान दोनों देशों की आने वाली पीढ़ियों को अपनी खास दोस्ती को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा.
जयशंकर ने पीएम मोदी को मिले सम्मान का स्वागत किया
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा सरकारी सम्मान दिया जाना आपसी रिश्तों को मजबूत करने और यूरोप के साथ भारत के जुड़ाव को आगे बढ़ाने में उनकी लीडरशिप को दिखाता है. एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने पीएम मोदी को दिए गए ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) का स्वागत किया और भरोसा जताया कि इससे दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी.
राजनाथ सिंह ने बधाई दी
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी. रक्षा मंत्री ने कहा कि यह खास पहचान प्रधानमंत्री की बेहतरीन लीडरशिप और ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत करने के पक्के इरादे को दिखाती है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान बातचीत, सहयोग और साझा तरक्की को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका के लिए दुनिया भर में बढ़ते सम्मान को भी दिखाता है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) से सम्मानित किया जाना भारत के लिए दुनिया भर में बढ़ते सम्मान को दिखाता है और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत करने और देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों को बढ़ावा देने में उनके योगदान को पहचान देता है.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी बधाई
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मान, द ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) से सम्मानित होने पर बधाई दी. उन्होंने इस पहचान को भारत के बढ़ते ग्लोबल कद और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत करने में प्रधानमंत्री की लीडरशिप की झलक बताया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बिरला ने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को मानता है. लोकसभा स्पीकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मान, द ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई.
यह प्रतिष्ठित पहचान भारत के बढ़ते ग्लोबल कद और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत करने में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को दिखाती है.' बिरला ने कहा कि यह सम्मान भारत और स्लोवाकिया के बीच गहरी दोस्ती, आपसी विश्वास और बढ़ते सहयोग का भी सबूत है.
उन्होंने आगे कहा, 'यह सम्मान भारत और स्लोवाकिया के बीच गहरी दोस्ती, आपसी विश्वास और बढ़ते सहयोग का भी सबूत है.' प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए बिरला ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में, भारत ग्लोबल मामलों में एक प्रमुख आवाज के रूप में उभर रहा है. पोस्ट में आगे लिखा था, "उनके नेतृत्व में, भारत शांति, तरक्की और साझा खुशहाली के आदर्शों से गाइड होकर ग्लोबल स्टेज पर एक प्रमुख आवाज़ के रूप में उभर रहा है.'
सिक्किम के मुख्यमंत्री ने दी बधाई
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान मिलने पर बधाई दी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और ग्लोबल जुड़ाव को आगे बढ़ाने की उनकी लगातार कोशिशों पर जोर दिया. उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सबसे बड़े सिविलियन सम्मान, ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) मिलने पर मेरी दिल से बधाई. यह शानदार सम्मान डिप्लोमेसी के प्रति उनके पक्के कमिटमेंट, एक मज़बूत और ज़्यादा जुड़ी हुई दुनिया के उनके विज़न और दुनिया भर के देशों के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाने की उनकी पूरी कोशिशों को दिखाता है. यह पहचान भारत के बढ़ते ग्लोबल असर और शांति, सहयोग और मिली-जुली खुशहाली के अपने संदेश के ज़रिए भारत को मिलने वाले भरोसे और सम्मान को और दिखाती है.'