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पीएम मोदी स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए, बीजेपी नेताओं ने दी बधाई

स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान प्रदान किया ( ANI )

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को स्लोवाकिया के सबसे बड़े नेशनल अवॉर्ड, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) से सम्मानित किया गया. यह सम्मान स्लोवाकिया के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने में उनके योगदान और विदेश नीति के हितों और अंतरराष्ट्रीय पहचान को उनके समर्थन के लिए दिया गया. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, 'ब्रातिस्लावा में द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. इस सम्मान के लिए स्लोवाकिया के लोगों और सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो भारत के 140 करोड़ लोगों का है. मैं यह अवॉर्ड भारत और स्लोवाकिया के बीच हमेशा रहने वाली दोस्ती को समर्पित करता हूँ.' विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी ने इस अवॉर्ड को भारत और स्लोवाकिया के लोगों को जोड़ने वाले प्यार, भरोसे और प्यार का सबूत बताया और उम्मीद जताई कि यह सम्मान दोनों देशों की आने वाली पीढ़ियों को अपनी खास दोस्ती को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा. जयशंकर ने पीएम मोदी को मिले सम्मान का स्वागत किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा सरकारी सम्मान दिया जाना आपसी रिश्तों को मजबूत करने और यूरोप के साथ भारत के जुड़ाव को आगे बढ़ाने में उनकी लीडरशिप को दिखाता है. एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने पीएम मोदी को दिए गए ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) का स्वागत किया और भरोसा जताया कि इससे दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी. राजनाथ सिंह ने बधाई दी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी. रक्षा मंत्री ने कहा कि यह खास पहचान प्रधानमंत्री की बेहतरीन लीडरशिप और ग्लोबल पार्टनरशिप को मजबूत करने के पक्के इरादे को दिखाती है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान बातचीत, सहयोग और साझा तरक्की को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका के लिए दुनिया भर में बढ़ते सम्मान को भी दिखाता है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) से सम्मानित किया जाना भारत के लिए दुनिया भर में बढ़ते सम्मान को दिखाता है और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत करने और देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों को बढ़ावा देने में उनके योगदान को पहचान देता है.