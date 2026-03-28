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प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक, 'टीम भारत' की भावना से वैश्विक चुनौतियों का सामना करेगी दिल्ली

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुईं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में दिल्ली सरकार और केंद्र मिलकर काम करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक
प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 28, 2026 at 10:56 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महत्वपूर्ण भागीदारी की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुईं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में दिल्ली सरकार और केंद्र मिलकर काम करेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी आर्थिक बोझ दिल्ली की आम जनता की जेब पर नहीं पड़ने दिया जाएगा.

बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखना और आवश्यक संसाधनों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना वर्तमान समय की साझा प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, वैश्विक परिदृश्य के बीच देश की आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए प्रभावी और दूरगामी कदम सराहनीय हैं. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टीम भारत की अटूट भावना के साथ हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

मुख्यमंत्री के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा सप्लाई चेन को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास धरातल पर बदलाव ला रहे हैं. दिल्ली सरकार इन प्रयासों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है ताकि राजधानी के नागरिकों को संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े.

उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महत्वपूर्ण भागीदारी की.
उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महत्वपूर्ण भागीदारी की. (ETV Bharat)

समन्वय से सुधरेगी व्यवस्था
बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र के साथ निरंतर समन्वय स्थापित कर रही है. वैश्विक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित दबाव को कम करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तत्पर है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि सुचारू व्यवस्था और नागरिकों की निरंतर सुविधा दिल्ली सरकार की कार्ययोजना के केंद्र में है.

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक लचीला और मजबूत बनाने पर चर्चा की थी, जिस पर सहमति जताते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि आत्मनिर्भरता और संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता ही भविष्य की चुनौतियों का समाधान है. दिल्ली सरकार बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को वैश्विक उथल-पुथल से सुरक्षित रखने के लिए विशेष रणनीतियों पर काम कर रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उच्च स्तरीय बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उच्च स्तरीय बैठक (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा और व्यापारिक चुनौतियां बढ़ रही हैं. दिल्ली की कमान संभालने के बाद से रेखा गुप्ता लगातार केंद्र-राज्य संबंधों में सहयोगात्मक संघवाद पर जोर दे रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति से ऊपर उठकर जनहित में कार्य करना ही उनकी सरकार का मूल मंत्र है. इस बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, जहां भविष्य की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा रोडमैप तैयार किया गया.

प्रमुख बिंदु: जो बैठक में तय हुए

  • निर्बाध आपूर्ति: आवश्यक संसाधनों की सप्लाई चेन को किसी भी स्थिति में रुकने नहीं दिया जाएगा.
  • केंद्र-राज्य समन्वय: दिल्ली सरकार केंद्र के साथ पूर्ण समन्वय बनाकर नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखेगी.
  • आर्थिक सुरक्षा: वैश्विक मंदी या संकट का असर आम आदमी के बजट पर न पड़े, इसके लिए ठोस रणनीति पर चर्चा हुई.

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