पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक की, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हुई थी ऐसी ही बैठक
पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई. इसमें लाल किले पर हुए ब्लास्ट को लेकर मंथन किया गया.
Published : November 12, 2025 at 8:13 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली के लाल किले पर हुए विस्फोट के बाद बुधवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर मौजूद थे.
सूत्रों ने बताया कि सीसीएस लाल किला विस्फोट की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और सरकार की भविष्य की सुरक्षा रणनीति की समीक्षा की. पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भी सीसीएस की बैठक बुलाई थी.
VIDEO | Delhi: The Cabinet Committee on Security (CCS) meeting concludes. Ministers seen leaving Prime Minister Narendra Modi’s residence at 7 Lok Kalyan Marg.— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2025
For the unversed, the high-level meeting was convened two days after a powerful car blast near Red Fort that killed 12… pic.twitter.com/YKEk7PfVO7
इससे पहले, प्रधानमंत्री भूटान यात्रा से लौटने के तुरंत बाद लाल किला विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए एलएनजेपी अस्पताल गए. उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से बात की.
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साजिश को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के सामने हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए. इस विस्फोट के पीछे डॉक्टरों के एक आतंकी मॉड्यूल का हाथ माना जा रहा है. इस सिलसिले में हरियाणा, कश्मीर और उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है.
