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पश्चिम एशिया संकट पर CCS की बैठक, LPG-PNG समेत कई मुद्दों पर मंथन, शाह-जयशंकर सहित कई केंद्रीय मंत्री थे मौजूद

सीसीएस बैठक की अध्यक्षता करते पीएम मोदी ( PTI )

नई दिल्ली : ईरान और इजराइल जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से भारत में मौजूदा हालात की समीक्षा की गई. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, मनोहर लाल खट्टर, प्रह्लाद जोशी, राममोहन नायडू और हरदीप सिंह पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विधानसभा चुनाव प्रचार में केरल में होने की वजह से वह बैठक में शामिल नहीं हो सके. सीसीएस की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, पीएम के प्रमुख सचिव पी.के. मिश्रा और शक्तिकांत दास और कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन भी मौजूद हैं. कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, खासकर एलएनजी/एलपीजी, की सप्लाई और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. अलग-अलग देशों से नई सप्लाई के साथ एलपीजी की खरीद के लिए सोर्स को अलग-अलग किया जा रहा है. इसी तरह, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) भी अलग-अलग देशों से ली जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि घरेलू कंज्यूमर्स के लिए एलपीजी की कीमतें वही रही हैं और एलपीजी की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एंटी-डायवर्जन कानून रेगुलर तौर पर लागू किया जा रहा है.