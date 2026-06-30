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PM मोदी की केंद्र सरकार के सचिवों संग बैठक, इन दो अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी सचिवों से यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया कि योजनाओं का लोगों के जीवन पर स्पष्ट असर दिखाई दे. बैठक के दौरान अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने अपने-अपने मंत्रालय में उठाए गए अहम पहलों की जानकारी दी.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में भारत सरकार के सचिवों के साथ बातचीत की. यह चर्चा दो अहम मुद्दों पर केंद्रीत थी. पहला मुद्दा था, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी व्यापार में आसानी और 'ईज ऑफ लिविंग' यानी, आसान जीवन के लिए. वहीं, दूसरा मुद्दा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर था.

उन्होंने प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारने के लिए किए जा रहे प्रयासों को बताया. साथ ही विभागीय चुनौतियों पर चर्चा की और भविष्य की रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताया गया, जिससे शासन और सर्विस डिलीवरी को और बेहतर बनाया जा सके.

प्रधानमंत्री ने 'संपूर्ण सरकार' (Whole-of-Government) अप्रोच को पर जोर दिया. पीएम ने सामूहिक अप्रोच और समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग अंतर-विभागीय समन्वय और फैसले लेने के लिए किया जाए.

प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों से कहा कि वे योजनाओं के लोगों के जीवन पर पड़ने वाले ठोस प्रभाव पर खास ध्यान दें. उन्होंने आगे कहा कि, योजनाओं का क्रियान्वयन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला होना चाहिए. इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सचिवों को प्रोत्साहित किया कि वे निरंतर सुधार, नवाचार और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति प्रतिबद्ध रहें.

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