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PM मोदी आज CCS की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, पश्चिम एशिया संकट मुख्य एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) और कैबिनेट बैठक को भी संबोधित करेंगे.

PM MODI CHAIR CCS MEETING
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली में CCS की बैठक की अध्यक्षता करेंगे (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 10:10 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी.

वह संसद में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) और कैबिनेट बैठक को भी संबोधित करेंगे. इससे पहले 1 अप्रैल को पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की थी और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में आगे उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की थी.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कैबिनेट सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों - विशेष रूप से एलएनजी/एलपीजी की आपूर्ति और पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी. प्रधानमंत्री ने आम आदमी की जरूरी चीजों की उपलब्धता का जायजा लिया. उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ और रबी मौसमों में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की.

पश्चिम एशिया में स्थिति तब और बिगड़ गई जब 28 फरवरी को ईरानी क्षेत्र पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई, जिसके बाद तेहरान ने कड़ा जवाब दिया.

पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रूप से गहरा असर पड़ेगा. भारत पर इसके प्रभावों का आकलन किया गया और इससे निपटने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के उपायों पर चर्चा की गई.

आम आदमी की जरूरी जरूरतों जिनमें भोजन, ऊर्जा और ईंधन की सुरक्षा शामिल है की उपलब्धता का विस्तार से आकलन किया गया. जरूरी चीजों की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई.

किसानों पर पड़ने वाले असर और खरीफ मौसम के लिए उनकी उर्वरक की जरूरत का आकलन किया गया. पिछले कुछ सालों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए जो उपाय किए गए हैं, वे समय पर उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. भविष्य में लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई. यह भी तय किया गया कि सभी बिजली संयंत्रों पर कोयले के भंडार की पर्याप्त आपूर्ति यह सुनिश्चित करेगी कि भारत में बिजली की कोई कमी न हो.

ये भी पढ़ें-पश्चिम एशिया संकट पर CCS की बैठक, LPG-PNG समेत कई मुद्दों पर मंथन, शाह-जयशंकर सहित कई केंद्रीय मंत्री थे मौजूद

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