राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं.

राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात (X@rashtrapatibhvn)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 10:34 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. उनकी मुलाकात की तस्वीरें राष्ट्रपति के ऑफिस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर शेयर कीं. हालांकि, मीटिंग के दौरान उन्होंने क्या चर्चा की फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

राष्ट्रपति भवन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा, " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की." तस्वीरों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल पैलेस की शानदार जगह पर बैठकर गर्मजोशी से बातचीत करते दिख रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि इस तरह की कर्टसी कॉल भारत के गवर्नेंस प्रोटोकॉल का एक रेगुलर हिस्सा हैं, जिससे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जरूरी राष्ट्रीय मामलों की जानकारी दे सकते हैं या बस इंस्टीट्यूशनल तालमेल बनाए रखते हैं. इस खास मीटिंग के लिए कोई ऑफिशियल एजेंडा नहीं बताया गया, लेकिन यह जरूरी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बाद हो रही है.

वीर बाल दिवस के मौके पर मुलाकात
यह दौरा 26 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बेटों, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस के मौके पर हो रहा है. इसके अलावा, इस दिन राष्ट्रपति मुर्मू ने क्रिकेट के टैलेंटेड खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी समेत युवा अचीवर्स को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया, जिसमें अलग-अलग फील्ड में असाधारण टैलेंट को पहचान मिली. वहीं, 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कई इवेंट्स होस्ट किए, जिसमें संथाली भाषा में भारतीय संविधान जारी करना भी शामिल था.

इससे पहले सितंबर हुई थी मुलाकात
इससे पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने सितंबर में मुलाकात की थी. यह मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी के जापान और चीन के हालिया दौरे से लौटने के कुछ दिनों बाद हुई थी. बता दें कि पीएम मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की काउंसिल की 25वीं मीटिंग में हिस्सा लिया था.समिट में SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार, काउंटर-टेररिज्म, शांति और सुरक्षा, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सहयोग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अच्छी चर्चा हुई थी.

इस दौरे के दौरान PM मोदी ने SCO समिट के दौरान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी मीटिंग की. दोनों नेताओं के बीच यह मीटिंग GST काउंसिल की शुरुआत में टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करने को मंजूरी देने के बाद हुई थी.

