पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, बोले- महिलाओं के आरक्षण को लेकर उनका संकल्प अटूट
पीएम मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा-एनडीए का संकल्प कायम है.
Published : November 29, 2026 at 3:42 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महिला आरक्षण लागू करने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन संशोधन' को "समय की मांग" बताया और कहा कि महिला सशक्तिकरण के संकल्प को पूरा करने का इरादा अटूट है.
एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई दशकों से चल रही है और वह भी इसे हकीकत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.
पीएम मोदी ने कहा, "नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है. कई वर्षों तक मैं भी उन लोगों में शामिल था जो इसे साकार करने की कोशिश कर रहे थे. महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा-एनडीए का संकल्प कायम है."
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब व्यापक राष्ट्रीय हित के बजाय राजनीतिक बातों को प्राथमिकता दी जाती है, तो इससे महिलाओं के सशक्तिकरण और देश के हितों को नुकसान पहुंचता है.
उन्होंने कहा, "हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है. लेकिन जब कुछ लोगों के लिए पार्टी का हित ही सब कुछ बन जाता है—यहां तक कि राष्ट्रीय हित से भी बड़ा हो जाता है, तो महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय हित को नुकसान उठाना पड़ता है."
प्रस्तावित संशोधन को समय की जरूरत बताते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दृढ़ है.
भारत की प्रगति, नारीशक्ति के सपनों की उड़ान... https://t.co/pSBPebrlEW— Narendra Modi (@narendramodi) November 29, 2026
उन्होंने कहा, "नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है. हमारा संकल्प अडिग है. आधी आबादी के सपनों और अपने राष्ट्र के भविष्य के लिए, हमें इस संकल्प को पूरा करना ही होगा!."
यह वीडियो संदेश संसद के उस विशेष सत्र से पहले आया है जो 30 नवंबर से शुरू हो रहा है. इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संशोधित विधायी प्रस्ताव पेश करने वाली है.
शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण लागू करने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध करने वाले दल इसे रोक नहीं पाएंगे. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं से जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध है.
साथ दिए गए वीडियो में उन्होंने कहा, "महिलाओं के आरक्षण की लड़ाई मैं लंबे समय से लड़ रहा हूं. कई महिलाओं ने यह मुद्दा उठाया है. मुझे देश की सभी महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त है. हम इसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करेंगे. जो भी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, वे कभी भी महिला आरक्षण विधेयक को रोक नहीं पाएंगी."
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी मिलने से, महिलाओं के आरक्षण के लिए दशकों से चला आ रहा इंतजार खत्म होने के करीब आ गया है.
प्रस्तावित विधायी पैकेज में संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश विधि (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2026 शामिल हैं. इन प्रस्तावों का उद्देश्य लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को बढ़ाकर 850 करना है, जिसमें राज्यों से अधिकतम 815 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य शामिल होंगे.
संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की सरकार की कोशिशों को तब बल मिला, जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), युवाजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) ने संशोधित प्रस्तावों का समर्थन करने का संकेत दिया. इससे लोकसभा में एनडीए की अनुमानित संख्या बढ़कर लगभग 354 सांसदों तक पहुंच गई है.
डीएमके, जिसके 22 लोकसभा सांसद हैं, ने राज्यों में संसदीय सीटों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि तमिलनाडु की मौजूदा हिस्सेदारी सुरक्षित रहनी चाहिए. वाईएसआरसीपी ने भी अपना समर्थन दोहराया, जबकि एनसीपी-एसपी ने संशोधित प्रस्तावों का समर्थन करने का संकेत दिया.
हालांकि, विपक्ष ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर चिंता जताई है और मांग की है कि यह प्रक्रिया नवीनतम जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू करने और साथ ही ओबीसी उप-कोटा देने की मांग की है. उन्होंने निचले सदन (लोकसभा) की सीटों को बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया है और मांग की है कि परिसीमन की प्रक्रिया 2027 की जनगणना के आधार पर की जाए.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंता जताई है.
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