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पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, बोले- महिलाओं के आरक्षण को लेकर उनका संकल्प अटूट

पीएम नरेंद्र मोदी ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महिला आरक्षण लागू करने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन संशोधन' को "समय की मांग" बताया और कहा कि महिला सशक्तिकरण के संकल्प को पूरा करने का इरादा अटूट है.

एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की लड़ाई दशकों से चल रही है और वह भी इसे हकीकत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा, "नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है. कई वर्षों तक मैं भी उन लोगों में शामिल था जो इसे साकार करने की कोशिश कर रहे थे. महिला सशक्तिकरण के लिए भाजपा-एनडीए का संकल्प कायम है." उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब व्यापक राष्ट्रीय हित के बजाय राजनीतिक बातों को प्राथमिकता दी जाती है, तो इससे महिलाओं के सशक्तिकरण और देश के हितों को नुकसान पहुंचता है. उन्होंने कहा, "हमारे लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है. लेकिन जब कुछ लोगों के लिए पार्टी का हित ही सब कुछ बन जाता है—यहां तक कि राष्ट्रीय हित से भी बड़ा हो जाता है, तो महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय हित को नुकसान उठाना पड़ता है." प्रस्तावित संशोधन को समय की जरूरत बताते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दृढ़ है. उन्होंने कहा, "नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है. हमारा संकल्प अडिग है. आधी आबादी के सपनों और अपने राष्ट्र के भविष्य के लिए, हमें इस संकल्प को पूरा करना ही होगा!." यह वीडियो संदेश संसद के उस विशेष सत्र से पहले आया है जो 30 नवंबर से शुरू हो रहा है. इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संशोधित विधायी प्रस्ताव पेश करने वाली है. शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण लागू करने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध करने वाले दल इसे रोक नहीं पाएंगे. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं से जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए वह प्रतिबद्ध है.