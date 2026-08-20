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पीएम मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर तालमेल का आह्वान किया

पीएम मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति-निर्माण में नए नजरिए को शामिल करने के लिए सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही. भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मोदी ने इंसानी दखल और समझ को बनाए रखते हुए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के असरदार इस्तेमाल पर भी जोर दिया. पीएम मोदी ने सचिवों से कहा कि वे देश के भविष्य को आकार देने के बारे में लंबे समय के नजरिए से सोचें. प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने नीति-निर्माण में नए नजरिए को शामिल करने के लिए सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही.