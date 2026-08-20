पीएम मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर तालमेल का आह्वान किया
पीएम मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की.
Published : August 20, 2026 at 10:55 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नीति-निर्माण में नए नजरिए को शामिल करने के लिए सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही.
भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मोदी ने इंसानी दखल और समझ को बनाए रखते हुए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के असरदार इस्तेमाल पर भी जोर दिया.
PM Narendra Modi chairs third High-Level Meeting with Secretaries to Government of India.— ANI (@ANI) August 20, 2026
PM urges Secretaries to think with a long-term perspective on how the country’s future should be shaped
PM says data is a national asset and a resource for the future; calls for greater…
पीएम मोदी ने सचिवों से कहा कि वे देश के भविष्य को आकार देने के बारे में लंबे समय के नजरिए से सोचें. प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने नीति-निर्माण में नए नजरिए को शामिल करने के लिए सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही.
डेटा को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए, प्रधानमंत्री ने अलग-अलग कामों के लिए डेटा इकट्ठा करने और उसे मैनेज करने के तरीकों में अंतर की ओर इशारा किया और ऐसे समाधान खोजने को कहा जिनसे डेटा का बेहतर तालमेल (इंटरऑपरेबिलिटी) और असरदार इस्तेमाल हो सके.
उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग विभागों का अपने-अपने दायरे में काम करना (साइलो में काम करना) सिर्फ एक संगठनात्मक समस्या नहीं है, बल्कि यह सोच की भी समस्या है. उन्होंने अधिकारियों से अपनापन की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया.
बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मज़बूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर जोर दिया. बयान में कहा गया है कि सचिवों ने मुख्य प्राथमिकताओं और उन्हें लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए.
ये भी पढ़ें: केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, लद्दाख में होगी जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच