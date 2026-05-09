बंगाल सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी ने मंच पर झुककर जनता का अभिवादन किया
पश्चिम बंगाल सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने सम्मान के रूप में मंच पर झुककर लोगों का अभिवादन किया.
Published : May 9, 2026 at 2:25 PM IST
कोलकाता: कोलकाता में शनिवार को पश्चिम बंगाल की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान के तौर पर मंच पर झुककर लोगों का अभिवादन किया.
इस समारोह में भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया.
#WATCH | Kolkata | Prime Minister Narendra Modi greets the public during the swearing-in ceremony of the new West Bengal government— ANI (@ANI) May 9, 2026
(Video Source: PM Modi social media) pic.twitter.com/csvbAiqjHC
उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी 165वीं जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी.
इस समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के साथ-साथ माणिक साहा, हिमंत बिस्वा सरमा, रेखा गुप्ता और पुष्कर सिंह धामी समेत कई मुख्यमंत्री शामिल हुए.
4 मई को, अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की दो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीटों, भवानीपुर और नंदीग्राम में अपनी मजबूत पकड़ बना ली और दोनों में जीत हासिल की.
भवानीपुर में 20वें और आखिरी राउंड की गिनती के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ 15,105 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की है. इसके साथ ही, उन्होंने नंदीग्राम विधानसभा सीट भी जीत ली. चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाए गए डेटा के मुताबिक, शुभेंदु अधिकारी को 19वें और आखिरी राउंड के आखिर में 1,27,301 वोट मिले.
सोमवार रात को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी ने अपनी बढ़त काफी बढ़ा ली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आगे निकल गए.
2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि 15 साल तक राज्य पर राज करने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 80 सीटें मिली हैं.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 91.66 प्रतिशत मतदान के साथ आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ. पहले चरण में, मतदान में हिस्सा 93.19 प्रतिशत था, जिससे कुल मतदान 92.47 प्रतिशत हो गया.
2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है, जिससे ममता बनर्जी का लंबे समय से चला आ रहा दबदबा खत्म हो गया है और भाजपा 206 सीटों के साथ सत्ता में आ गई है. यह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए एक बड़ा झटका है, जिसे सिर्फ 80 सीटें मिलीं, जो उसके पिछले मजबूत गढ़ से काफी कम है.
ये भी पढ़ें- कौन हैं वह शख्स जिनके पीएम मोदी ने छुए पैर, गले लगाया, आशीर्वाद लिया