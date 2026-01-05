ETV Bharat / bharat

सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पर पीएम मोदी का ब्लॉग,- दिल और दिमाग में गर्व की भावना पैदा होती है

उन्होंने कहा कि आखिरकार, 11 मई 1951 को सोमनाथ में एक बड़े मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खुल गए और डॉ. राजेंद्र प्रसाद वहां मौजूद थे. महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं थे, लेकिन उनके सपने का पूरा होना देश के सामने था. उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस विकास से ज्यादा खुश नहीं थे. वह नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति और मंत्री इस खास मौके से जुड़ें. उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब हुई, लेकिन डॉ. राजेंद्र प्रसाद डटे रहे और बाकी सब इतिहास है.

उन्होंने यह भी बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने 13 नवंबर, 1947 को मंदिर के दोबारा निर्माण में अहम और ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी और केएम मुंशी पटेल के साथ मजबूती से खड़े थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि 1951 में सोमनाथ मंदिर उद्घाटन के लिए तैयार था; लेकिन, प्रधानमंत्री नेहरू ने मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने का विरोध किया.

भारत की सांस्कृतिक विरासत की मजबूती और निरंतरता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता की मजबूत भावना का सोमनाथ से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता, जो मुश्किलों और संघर्षों को पार करते हुए शान से खड़ा है. ब्लॉग के मुताबिक, पीएम मोदी ने किताब सोमनाथ: द श्राइन इटरनल का जिक्र किया, जिसमें केएम मुंशी ने लिखा है कि महमूद गजनवी ने 18 अक्टूबर 1025 को सोमनाथ की ओर अपना मार्च शुरू किया और लगभग 80 दिन बाद, 6 जनवरी 1026 को किलेबंद मंदिर शहर पर हमला कर दिया.

पीएम मोदी ने याद दिलाते हुए लिखा कि इस पवित्र मंदिर को पहली बार ठीक 1 हजार साल पहले 1026 ईसवीं में तोड़ा गया था. इससे पता चलता है कि सदियों से बार-बार हुए हमलों के बावजूद, यह मंदिर बेमिसाल शान के साथ खड़ा है. प्रधानमंत्री मोदी ने एक ब्लॉग पोस्ट में भारत की सभ्यता की हमेशा रहने वाली भावना पर जोर दिया और सोमनाथ मंदिर की विरासत पर बात करते हुए कहा कि पहले हमले के हजार साल बाद सोमनाथ की कहानी तबाही से नहीं, बल्कि भारत माता के करोड़ों बच्चों की अटूट हिम्मत से पहचानी जाती है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोमनाथ मंदिर पर पहले आक्रमण के एक हजार साल पूरे होने पर एक लेख लिखा है. इस लेख में पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर के टूटने और फिर से बनने की कहानी का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि 'सोमनाथ' शब्द सुनते ही दिल और दिमाग में गर्व की भावना पैदा होती है.

पीएम मोदी ने कहा कि यही भावना हमारे देश में दिखती है, जो सदियों के हमलों और औपनिवेशिक लूट से उबरकर दुनिया की तरक्की के सबसे अच्छे देशों में से एक है. यह हमारे वैल्यू सिस्टम और हमारे लोगों का पक्का इरादा है जिसने आज भारत को दुनिया भर के ध्यान का केंद्र बनाया है. दुनिया भारत को उम्मीद और आशा की नजर से देख रही है. वे हमारे इनोवेटिव युवाओं में निवेश करना चाहते हैं. मुंशी के बताए उस समय के ब्यौरों के मुताबिक, मंदिर की रक्षा करते हुए करीब 50,000 रक्षकों ने अपनी जान गंवाई. इसके बाद महमूद ने मंदिर को लूटा और पवित्र जगह को अपवित्र किया, जिससे लिंग के टुकड़े-टुकड़े हो गए.

सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पर पीएम मोदी का ब्लॉग (ANI)

सोमनाथ मंदिर को 13वीं और 18वीं सदी के बीच बार-बार तोड़ा और फिर से बनाया गया. इस पर 1299 ई. में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने, 1394 ई में मुजफ़्फर खान ने और 1459 ई. में महमूद बेगड़ा ने हमला किया था. इसके बावजूद, यह एक हिंदू मंदिर बना रहा, जब तक कि औरंगजेब ने 1669 ई. में इसे गिराने का आदेश नहीं दिया, 1702 ई. में इसे इतना तोड़ दिया गया कि इसकी मरम्मत नहीं हो सकी, और 1706 ई. में इसे मस्जिद में बदल दिया गया. रानी अहिल्याबाई होल्कर ने पवित्रता को पहचानते हुए 1783 में पास में एक नया मंदिर बनवाया.

PM मोदी ने ब्लॉग में 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद की सोमनाथ यात्रा का जिक्र किया, और सोमनाथ जैसे मंदिरों को ज्ञान का जीता-जागता जरिया बताया, जो किताबों से ज़्यादा भारत के इतिहास के बारे में गहरी जानकारी देते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि सोमनाथ मजबूती का प्रतीक है, और बताया कि कैसे इसने बार-बार तबाही झेली है, फिर भी हर बार नया और मजबूत होकर फिर से खड़ा हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि पहले के हमलावर अब हवा में उड़ती धूल हैं, उनके नाम तबाही का मतलब बन गए हैं. वे इतिहास के पन्नों में फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी चमक रहा है, क्षितिज से बहुत दूर तक फैला हुआ, हमें उस हमेशा रहने वाली भावना की याद दिलाता है जो 1026 के हमले से भी कम नहीं हुई. सोमनाथ उम्मीद का एक गीत है जो हमें बताता है कि भले ही नफरत और कट्टरता में एक पल के लिए बर्बाद करने की ताकत हो, लेकिन अच्छाई की ताकत में विश्वास और पक्का यकीन हमेशा के लिए बनाने की ताकत रखता है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर सोमनाथ मंदिर, जिस पर एक हजार साल पहले हमला हुआ था और उसके बाद लगातार हमले हुए, बार-बार उठ सकता है, तो भारत जरूर अपनी उस शान को वापस पा सकता है जो उसने एक हजार साल पहले, हमलों से पहले दिखाई थी. 'श्री सोमनाथ महादेव के आशीर्वाद से, हम एक विकसित भारत बनाने के नए इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ सभ्यता की समझ हमें पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करने के लिए रास्ता दिखाए.

पढ़ें: क्या सोमनाथ मंदिर में स्थापित एक हजार साल पुराना शिवलिंग मिल गया, क्या बोले ट्र्स्टी, जानें

अहमदाबाद और केशोद के बीच शरू हुई विमान सेवा, सोमनाथ मंदिर और सासन गिर जाना हुआ आसान