संसद भवन में BJP के शीर्ष नेताओं की बैठक, झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम पर हुई चर्चा !
संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच एक अहम बैठक हुई.
Published : December 3, 2025 at 10:27 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: संसद भवन में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम बैठक हुई. सूत्रों के अनुसार, बैठक में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर विस्तृत चर्चा हुई. साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी विस्तृत चर्चा की गई.
यह बैठक लगभग एक घंटे तक चली और इसमें मुख्य रूप से भाजपा के संगठनात्मक मुद्दों पर गहन मंथन हुआ. सूत्रों की मानें तो ये बैठक उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित थी. सूत्रों ने बताया कि झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की.
उत्तर प्रदेश भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है और भाजपा लंबे समय से नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार कर रही है. इसके अलावा 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी उतर प्रदेश के लिए यह बदलाव रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है.
सूत्रों की मानें तो भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इस बैठक में झारखंड की राजनीतिक स्थिति और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर भी बातचीत की. हालांकि इस मुद्दे पर पार्टी अभी कुछ भी बोलने से बच रही है. मगर झारखंड में बदलते समीकरण पर पार्टी की पैनी नजर है.
यह बैठक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई, जो पार्टी के आंतरिक फेरबदल और आगामी चुनावी तैयारियों का भी एक अंदेशा माना जा रहा है. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की यह बैठक संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान पार्टी की तरफ से जारी नहीं किया गया है.
