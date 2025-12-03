ETV Bharat / bharat

संसद भवन में BJP के शीर्ष नेताओं की बैठक, झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम पर हुई चर्चा !

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य भाजपा नेता ( File/ ANI )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: संसद भवन में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम बैठक हुई. सूत्रों के अनुसार, बैठक में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर विस्तृत चर्चा हुई. साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी विस्तृत चर्चा की गई. यह बैठक लगभग एक घंटे तक चली और इसमें मुख्य रूप से भाजपा के संगठनात्मक मुद्दों पर गहन मंथन हुआ. सूत्रों की मानें तो ये बैठक उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित थी. सूत्रों ने बताया कि झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की.